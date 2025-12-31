Gastronomie im Stuttgarter Westen: Das Restaurant Rösch ist Geschichte, der Koch von nun an in der Wilhelma
„Alles frisch, alles selbst gemacht“: Uwe Genz bereitet kurz vor Schluss noch einmal seine Spezialität zu, den Gänsebraten. Foto: Ferdinando Iannone

Für die Rente hat Uwe Genz schon lange einen Plan. Fast 40 Jahre lang bekochte der 68-Jährige den Stuttgarter Westen. Jetzt ist damit Schluss.

Eigentlich wollte Uwe Genz bis 70 schaffen. Aber ein Schlaganfall kam ihm dazwischen. „Alles geht langsamer“, erklärt er. Fast drei Jahrzehnte lang hätte der Koch dann das Restaurant Rösch im Stuttgarter Westen betrieben, nun hat er zwei Jahre früher als geplant aufgehört. Dabei bereitet ihm das Kochen keine Schwierigkeiten, nur die Worte fehlen ihm seither. „Das Drumherum wird immer mehr“, beklagt der 68-Jährige – und ihm wurde es nun zu viel. Ende Dezember gab er sein gut-bürgerliches Restaurant auf.

