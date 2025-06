Gastronomie im Siebenmühlental: Wer wird das Mäulesmühlen-Restaurant künftig leiten?

1 Im Restaurant des Ausflugsziels Mäulesmühle im Siebenmühlental steht Ende des Jahres ein Pächterwechsel an. Foto:

Mindestens zwei Bewerber haben Interesse daran, den Gastronomie-Betrieb im Siebenmühlental zu übernehmen. Eine davon ist Daniela Brünemann.











Daniela Brünemann möchte die neue Pächterin des Bio-Restaurants der Mäulesmühle werden. „Nachdem klar war, dass der Vertrag von Georg Hagel, dem aktuellen Pächter, endet und er kein Interesse daran hat, weiter zu machen, habe ich mich kurzerhand beworben“, schreibt sie unserer Zeitung. Und: „Die Stadt wünscht sich einen Inhaber geführten Betrieb, ich habe mit meiner langjährigen Erfahrung zu allen Belangen rund um die historische Mühle, das zugehörige Museum und die Kulturscheune die besten Voraussetzungen dafür.“

Fest steht: Daniela Brünemann sind die Mühle und das Restaurant alles andere als fremd. Vor 18 Jahren hatte sie dort gemeinsam mit Georg Hagel angefangen. Von Beginn an habe sie mit ihm gemeinsam das Restaurant geführt, betont sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Fortan werden die beiden aber getrennte Wege gehen. Denn anders als Georg Hagel kann sie sich vorstellen, in der Mäulesmühle weiterzuarbeiten und gleichzeitig neu zu beginnen. „Nach 18 Jahren in der Mühle macht mir der Job noch immer viel Spaß und mir liegen meine Gäste sehr am Herzen“, erklärt sie. Mit einem neuen Gastrokonzept und einem neuen Küchenchef möchte sie die Mühle in die Zukunft führen.

„Ich bin mit allerlei schwäbischen Leckereien, gekocht von meiner Oma, aufgewachsen“, betont sie. Sie liebe diese Küche, die es mit ihr auch weiterhin in der Mäulesmühle geben soll, weil sie zu dem historischen Haus auch gut passe. Das Ganze solle aber einen modernen Pfiff erhalten: „Traditionelle klassische Gerichte sollen kreativ und neu interpretiert werden.“ Moderner soll nicht nur die Ausrichtung der Speisekarte werden, sondern auch die Einrichtung des Lokals.

Wildkräuterspaziergänge mit Menü

Der aktuelle Pachtvertrag für das Restaurant der Mäulesmühle läuft Ende des Jahres aus. Die Stadt hat ihn neu ausgeschrieben. Er umfasst auch die Bewirtung in der Kulturscheuer – die gleich neben der Mühle liegt – vor und während der dortigen Kulturveranstaltungen.

Daniela Brünemann kann sich vorstellen, darüber hinaus wieder eigene Veranstaltungen kulinarischer Art in der Mühle zu etablieren. Das hat sie offenbar auch schon früher getan. Sie verweist auf kulinarische Wildkräuterspaziergänge mit anschließendem Wildkräutermenü.

Die Kulturscheuer ist seit Herbst 2024 die neue Spielstätte der Stadt für Kleinkunst und Kultur im Siebenmühlental. Am Dienstag, 1. Juli, wird der Gemeinderat entscheiden, ob deren Pilotphase bis zum Ende der Spielzeit 2027/28 verlängert wird. In dieser Sitzung wird aller Voraussicht nach auch die Pächtersituation des Restaurants ein Thema sein. Wann aber wird die Entscheidung, wer die Gastronomie künftig übernehmen wird, fallen? Dazu will sich die Stadt derzeit nicht äußern, wie Bürgermeister Benjamin Dihm unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt. Weil der Pächterwechsel „gemäß Gemeindeordnung eindeutig ein nicht öffentliches Thema“ sei, wie er betont. Auch die Frage, wie viele Bewerber noch im Spiel sind, muss deshalb offen bleiben.

Nach Informationen unserer Zeitung gibt aber mindestens einen weiteren Bewerber, der sein Interesse allerdings noch nicht öffentlich machen will.