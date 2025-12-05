1 Die neuen Pächter des Mäulesmühlen-Restaurants stehen mittlerweile fest. Foto: Archiv Dieter Buck

Mindestens zwei Bewerber hatten Interesse daran, den Gastronomie-Betrieb im Siebenmühlental zu übernehmen. Daniela Brünemann hat mittlerweile neue Pläne.











Link kopiert

Jessica Göthel und Julian Schramm sind die neuen Pächter des Restaurants Mäulesmühle im Siebenmühlental. Das steht fest. Bekannt ist das Paar in Leinfelden-Echterdingen durch den Umbau und den Betrieb des Waldgasthofs Schmellbachtal, welchen es weiterhin betreiben wird. Mit der Mäulesmühle planen die beiden nun eine Erweiterung ihres bisherigen Geschäfts.

Doch auch Daniela Brünemann, die noch bis Ende des Jahres in der Mühle wohnt, hatte im Sommer ihren Hut ins Rennen geworfen. Auch sie hätte sich gut vorstellen können, diese Aufgabe zu übernehmen. Nachdem klar war, dass der Vertrag von Georg Hagel, dem bisherigen Pächter, endet, hatte sie sich kurzerhand beworben. Mit einem neuen Gastrokonzept und einem neuen Küchenchef wollte sie die Mühle in die Zukunft führen.

Leinfelden-Echterdingen schrieb den Pachtvertrag neu aus

Zur Erinnerung: Die Stadt hatte den Pachtvertrag neu ausgeschrieben. Er umfasst auch die Bewirtung in der Kulturscheuer – die gleich neben der Mühle liegt – vor und während der dortigen Kulturveranstaltungen. Daniela Brünemann sind die Mühle und das Restaurant alles andere als fremd. Vor mehr als 18 Jahren hatte sie dort gemeinsam mit Georg Hagel angefangen. Von Beginn an habe sie mit ihm gemeinsam das Restaurant geführt.

Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie im Siebenmühlental Das sind die neuen Pächter der Mäulesmühle Jessica Göthel und Julian Schramm wollen ihre Gäste nicht allein mit schwäbischen Klassikern verwöhnen. Das Paar ist in Leinfelden-Echterdingen bereits bekannt.

Nachdem sich die Stadt allerdings sehr lange Zeit gelassen habe mit ihrer Entscheidung, wie Daniela Brünemann jetzt betont, hatte sie ihre Bewerbung wieder zurückgezogen. Sie kann mit diesem Schritt mittlerweile auch sehr gut leben. Denn sie wagt mit ihrem Bruder Oliver einen Neustart in Esslingen. Die beiden werden vom Frühjahr an gemeinsam das Restaurant Katharinenlinde am Schurwaldrand in Esslingen führen, teilt sie unserer Zeitung mit. Die Gaststätte ist am Katharinenlindenturm oberhalb der Rüderner Heide – einem Aussichtsturm und einem Esslinger Wahrzeichen zu finden. Das Restaurant ist aktuell geschlossen, soll umgebaut werden. Die Geschwister werden fortan dort auch in einer Wohnung leben. Weil die beiden in Esslingen aufgewachsen sind, kehren sie damit ein Stück weit zu ihren Wurzeln zurück.