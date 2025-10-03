Gastronomie im Scharnhauser Park: In der Alten Wache wird alles neu

1 Die Alte Wache im Scharnhauser Park in Ostfildern wird am 15. Oktober wiedereröffnet. Kerstin Walter ist die neue Geschäftsführerin. Das Gastrokonzept mit gut bürgerlicher Küche und modernem Wirtshausflair wird aus dem Schwesterlokal Platzhirsch in Schorndorf übernommen. Foto: Caroline Holowiecki

Nach einer Pause steht die Gastronomie im denkmalgeschützten Gebäude im Scharnhauser Park vor einem Neustart – mit frischem Look und verändertem Konzept.











Link kopiert

Schnell wird das Handy gezückt, ein Foto vom Plakat gemacht, dann gehen die Frauen weiter. Kerstin Walter schaut der Szene durchs Fenster zu und lächelt. Sie kennt das mittlerweile. „Es vergeht keine Stunde, ohne dass jemand seinen Kopf hereinsteckt“, sagt sie. Dass in der „Alten Wache“ Handwerker ein- und ausgehen, das hat Ostfildern durchaus wahrgenommen. Gastrofans tauschen sich bereits intensiv in sozialen Netzwerken aus. Viele warten seit Monaten auf einen Neuanfang. Pächterwechsel, kritische Rezensionen, Geschäftsaufgabe: Zuletzt war es im Restaurant im Stadtteil Scharnhauser Park etwas unstet zugegangen, nun aber soll alles anders werden.

Das beliebte Ausflugslokal wird seit einigen Wochen umgebaut. Neue Wandfarbe, neue Beleuchtung, neue Möbel, neue Atmosphäre. „Wir wollten einen klaren Cut haben“, sagt Kerstin Walter, die künftige Geschäftsführerin. Sie kündigt einen „modernen Wirtshausstil“ mit großen Tischen an. In den frischen Look wird auch viel Geld investiert. Kerstin Walter spricht von einem niedrigen sechsstelligen Betrag. Allein diese Summe zeige, dass hier langfristig geplant werde.

Kerstin Walter bringt Stuttgarter Gastro-Erfahrung nach Ostfildern

Gastroerfahrung bringt Kerstin Walter nach eigenen Angaben aus der Geschäftsleitung eines namhaften Stuttgarter Lokals, vom Cannstatter Wasen und auch vom Weihnachtsmarkt mit, ebenso aus dem Platzhirsch in Schorndorf. Das Lokal steht seit zehn Jahren für gut bürgerliche Küche von Schnitzel bis Rostbraten, auch Flammkuchen, Burger und Mediterranes findet man auf der Karte. Dieses Konzept soll nun auch in Ostfildern umgesetzt werden. Kerstin Walter spricht von einem „Treffpunkt der Generationen“. Der schöne Gastraum und die Terrasse seien hierfür ideal. Ans Schwesterlokal Platzhirsch soll das neue Hirsch-Logo der Alten Wache erinnern.

Unsere Empfehlung für Sie Besondere Gastro-Tipps im Kreis Esslingen Diese Lokale und Bars locken mit historischem Flair Lokale und Bars hinter historischen Mauern bieten meist ein besonderes und unverwechselbares Ambiente. Im Kreis Esslingen gibt es einige dieser besonderen Gastro-Orte.

Die neue Chefin kündigt eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte und umfangreiche Öffnungszeiten sieben Tage die Woche an. So wolle man große Gesellschaften und Familien ebenso ansprechen wie Mitarbeitende aus den umliegenden Unternehmen. „Die Firmen waren alle schon da“, sagt sie lachend.

„Wir freuen uns wirklich drauf“: Alte Wache mit neuer Leitung

In der Alten Wache wird Kerstin Walter als Geschäftsführerin vor allem Organisatorisches übernehmen, doch „mich wird man hier natürlich öfter sehen“, sagt die 47-jährige gebürtige Esslingerin. Die Aufregung und der Tatendrang sind ihr anzumerken. „Wir freuen uns wirklich drauf“, sagt sie. Die Alte Wache ist auch nicht irgendein Gebäude. Wo bald wieder Gäste speisen und Feste gefeiert werden sollen, war ursprünglich ein Wachgebäude in einem Fliegerhorst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann von den Amerikanern genutzt. Heute ist das Haus am Ortsrand denkmalgeschützt und wird gern als Ausgangspunkt für Stadtführungen genutzt.

Auch Kerstin Walter hat die Gruppen schon angetroffen. „Wir wurden hier warmherzig empfangen“, sagt sie. Am 15. Oktober soll die neue Alte Wache eröffnen. Der Zeitplan bis dahin ist eng. Personal wird aktuell noch gesucht, in Sachen Innenausbau ist auch noch einiges zu tun. „Das wird noch sportlich.“ Sie kündigt an, dass in der Hoffnung auf einen goldenen Oktober auch die Terrasse öffnen werde, dies aber erst mal im alten Look. Später sei auch hier ein Umbau geplant.