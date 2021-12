1 Gemeinsam mit zwei Kollegen von der Meistervereinigung Gastronom kocht Küchenmeister Uwe Staiger (rechts) von „Staigers Waldhorn“ im Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai. Foto: oh

Jeweils ein Küchenteam von „Staigers Waldhorn“ in Plochingen und vom „Schwanen“ in Köngen kochen im Baden-Württemberg-Haus bei der Expo-Weltausstellung in den Vereinigten Arabischen Emiraten.















Kreis Esslingen - Während der Expo-Weltausstellung in Dubai, die noch bis zum 31. März 2022 dauert, sind 14 Teams der Meistervereinigung Gastronom Baden-Württemberg nacheinander als Gastköche für jeweils zwei Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Ort und repräsentieren die badische und württembergische Gastronomie. Als „Genussbotschafter“ auch mit dabei sind aus dem Landkreis Staigers Waldhorn in Plochingen und der Schwanen in Köngen, die selbstverständlich schwäbische Spezialitäten servieren.