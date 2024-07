Gastronomie im Kreis Esslingen: Kirchheimer feiern Weinfest kürzer und an neuem Ort

Kirchheimer feiern Weinfest kürzer und an neuem Ort

1 Das Kirchheimer Weinfest ist ein Treffpunkt für Genießer. Foto: Ines Rudel

Die 35. Auflage der beliebten Veranstaltung in Kirchheim unter Teck fällt etwas anders aus als in den Vorjahren. Da der Rollschuhplatz eine Baustelle ist, stehen die Lauben neun Tage auf dem Marktplatz.











In der stimmungsvollen Kulisse der malerischen Altstadt darf wieder geschlemmt werden: Am Freitag, 26. Juli, öffnet das Kirchheimer Weinfest um 15 Uhr seine Tore. In diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen: Statt 18 sind es diesmal nur neun Tage, die Gastronomen laden bis Samstag, 3. August, zu einem Besuch ein. Und statt auf dem Rollschuhplatz stehen ihre Lauben heuer auf dem Marktplatz.