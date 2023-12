Gastronomie im Kreis Esslingen: Große Firmen knausern beim Weihnachtsessen

1 Uli und Beate Wägerle führen seit 25 Jahren das traditionelle Restaurant auf dem Plochinger Stumpenhof. Foto: Roberto Bulgrin

Während die großen Firmen ihren Mitarbeitern häufig kein Weihnachtsessen mehr spendieren, lässt sich der Mittelstand nicht lumpen – sagen Gastronomen.











Link kopiert

Traditionell wird an Weihnachten auf das Essen und Trinken großen Wert gelegt. Bereits vor den eigentlichen Feiertagen treffen sich Familien, Freunde und ganze Belegschaften häufig zu Weihnachtsfeiern, für die gerne in einem Restaurant vorbestellt wird. Aber gilt das auch in diesem Jahr, das von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt war?