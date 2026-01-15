Gastronomie im Fernsehen: Fünf Stuttgarter Restaurants im TV-Wettstreit bei „Mein Lokal, Dein Lokal“
Ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen: Frederik Garlin, Dennis Shipley, Lukas Giluk, Tim Leidinger und Tanja Goldstein sind die Gastronomen in der neuen Folge von „Mein Lokal, dein Lokal“. Foto: : Just Friends Productions

Die neueste Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ kommt aus Stuttgart und der Region: „Es wird spannend“, sagt Lukas Giluk von Lucky am Markt in Waldenbuch über die Ausstrahlung.

Wenn Lukas Giluk abends die Buchhaltung erledigt, schaut er selbst oft begeistert zu: „Man kann hinter die Kulissen schauen und bekommt gute Hinweise“, sagt der Wirt von Lucky am Markt in Waldenbuch. Nun ist er selbst Teil der Show „Mein Lokal, Dein Lokal“, die im vergangenen Oktober in Stuttgart und Umgebung gedreht worden ist. Fünf Gastronomen und ihre Restaurants treten darin gegeneinander an. Die Teilnehmer kennen zwar schon das Ergebnis, die Serie haben sie aber noch nicht gesehen. „Das wird spannend“, sagt der 43-Jährige, der sich als Teilnehmer einfach beworben hatte an einem der langen Buchhaltungsabende. Dabei sind noch die Restaurants Keisari, Heaven’s Kitchen, das Rotenberger Weingärtle und die Alte Kanzlei. Die Folgen aus Stuttgart werden von Montag, 19. Januar, an um jeweils 17.55 Uhr auf Kabel Eins oder Joyn ausgestrahlt.

