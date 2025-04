Gastronomie bei Bad Überkingen: „Juwel auf der Alb“ hat neuen Pächter​

1 Das Pächterehepaar Michaela und Martin Gansloser bei der Wiedereröffnung des Wasserberghauses. Foto: Dieter Kassner

Das Wanderheim des Schwäbischen Albvereins auf dem Wasserberg wird von einer neuen Pächterfamilie betrieben.











Zur Eröffnung des neuen Wasserberghauses strömten die Besucher in Massen. Auf dem 696 Meter hoch gelegenen Gelände erwarteten Musiker, Zelte, Versorgungsstände und unzählige Biertische die Wanderer. Gefeiert wurde die Wiedereröffnung des 1925 vom Schwäbischen Albverein erbauten Wanderheims, auch wertschätzend als „Juwel auf der Schwäbischen Alb“ bezeichnet. Nachdem der Pächter Philipp Köpf und Andrea Siehler das Haus neun Jahre lang geführt hatten, übernahm es jetzt das Ehepaar Martin und Michaela Gansloser aus Reichenbach im Täle Anfang des Jahres 2025. Die neuen Pächter bringen langjährige gastronomische Erfahrungen vom Hasenheim in Deggingen mit, das sie vor zwei Jahren erworben haben und nun in Arbeitsteilung von Michaela Gansloser geführt wird, während Martin Gansloser für das Wasserberghaus verantwortlich ist und erklärt: „Beides ergänzt sich gut.“