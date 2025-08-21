Gastronomie auf den Fildern: Traditionsgasthaus Anker schließt vorübergehend – wann geht es weiter?

1 Das Gasthaus Anker schließt bald wegen Renovierungsarbeiten. Foto: Markus Brändli

Die Traditionsgaststätte Anker in Bernhausen schließt Ende August für eine Renovierung. Wann öffnet das Gasthaus wieder?











Link kopiert

Das Gasthaus Anker ist eine Institution in Bernhausen. Seit mehr als 100 Jahren gibt es dort für Gäste ein gastronomisches Angebot. Die Besitzer haben seitdem mehrmals gewechselt, derzeitige Chefin ist Silvia Forlano. Nun schließt sie die Türen des Ankers jedoch, denn es stehen notwendige Renovierungsarbeiten an. „Wir haben am 29. August das vorerst letzte Mal geöffnet“, sagt die 58-Jährige.

Wann die Neueröffnung stattfinden wird, ist momentan unklar. „Ich würde gerne Ende Oktober wieder öffnen, aber da müssen wir zuerst sehen, wie das mit den Handwerkern läuft“, so Forlano. Die sollen nämlich den kompletten Boden des Gasthauses erneuern. Zudem sollen auch ein paar Geräte ausgetauscht werden. „Wir wollen alles ein bisschen auf Vordermann bringen“, sagt die Eigentümerin. Gäste, die das Datum der Neueröffnung erfahren möchten, sollten sich einfach ab und zu bei ihr nach dem Stand der Dinge erkundigen, so Forlano.

Abschied von Kollegen im Gasthaus Anker

Doch nicht nur optisch, auch im Hintergrund ändert sich beim Anker momentan einiges. Die zwei Partner, mit denen Forlano das Gasthaus bislang führte, gehen in den Ruhestand, Forlano wird alleinige Eigentümerin. „Mein Mann wird mich im Hintergrund unterstützen“, sagt Forlano auf die Frage nach dem beträchtlichen Arbeitsaufwand. „Ich blicke auf den Abschied meiner beiden Kollegen mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Silvia Forlano ist eng mit dem Anker in Bernhausen verbunden. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie dort in verschiedenen Funktionen.

In dieser Zeit hat sie einiges miterlebt – nicht zuletzt auch den Personalmangel, der die Gastronomie immer wieder plagt. Servicekräfte hat Forlano momentan immerhin genügend, doch in der Küche wäre Unterstützung willkommen. „Personal für die Küche zu bekommen ist immer ein bisschen schwierig“, sagt die Chefin mit italienischen Wurzeln. Ihrer Meinung nach ein Pluspunkt gegenüber anderen Gaststätten auf den Fildern: Der Anker hat samstags und sonntags geschlossen und dafür montags und dienstags geöffnet. Angestellte können so ein reguläres Wochenende genießen.

Unsere Empfehlung für Sie Außengastro im Sommer Die schönsten Biergärten in Esslingen Die Biergartensaison ist in vollem Gange – wir stellen die schönsten Lokale mit Außengastronomie für unterschiedliche Zielgruppen, von Konzertgängern bis zu Familien vor.

Wer vor der temporären Schließung noch einmal beim Anker vorbeischauen möchte, dem sei das Sommerfest am Freitag, 22. August, empfohlen. Neben Speisen à la carte gibt es Besonderheiten vom Grill. Musikalisch begleitet wird das Ganze von der Live-Band „Taste of Soul“. „Wir haben schon mehr als 70 Reservierungen, aber auch noch Platz für Gäste, die spontan dazukommen wollen“, sagt Silvia Forlano. Für die Zeit nach der Renovierung hat sie einen Wunsch: „Wir hoffen, dass es dann genauso gut weiterläuft wie bisher.“ Sie klingt zufrieden, trotz der auf sie zukommenden höheren Belastung durch den Renteneintritt ihrer bisherigen Co-Eigentümer. „Mir macht das alles immer noch sehr viel Spaß“, sagt Forlano und lacht gut gelaunt.