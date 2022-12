In Aichwald verschwinden die Wirtshäuser

In diesem Jahr haben der Hirsch in Schanbach und das Rössle in Aichschieß für immer ihre Tore geschlossen. Immer mehr Wirte klagen, das Geschäft lohne sich kaum mehr, selbst wenn die Gaststube voll ist.















Erst die Coronakrise, dann die steigenden Energiepreise: Das sind nur zwei Gründe, weshalb immer mehr Wirte das Handtuch werfen und ihre alt eingesessenen Gasthäuser schließen. Allein in Aichwald machten in diesem Jahr zwei Traditionslokale dicht – im Frühjahr zunächst der Landgasthof Hirsch im Ortsteil Schanbach, im Herbst folgte das Gasthaus Rössle in Aichschieß. Während das Aus für das Rössle eher plötzlich kam – laut Aichwalds Bürgermeister Andreas Jarolim ist dort der Eigentümer im Sommer überraschend verstorben – hatte sich das Schicksal des Hirschen seit längerer Zeit abgezeichnet. Der Eigentümer hatte keinen Nachfolger für sein Gasthaus gefunden, das vor allem für seine regionale Küche mit schwäbischen Spezialitäten bekannt und bei vielen Stammgästen beliebt war.