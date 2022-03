1 Timo Hildebrand, der frühere Keeper des VfB Stuttgart. Foto: imago/MIS/Renate Feil/M.i.S.

Nach drei Jahren ist Timo Hildebrand wieder solo. Das gab der Betreiber des veganen Restaurants Vhy! und frühere Torwart des VfB Stuttgart auf Instagram bekannt.















Stuttgart - Mit einem Posting auf Instagram hat der Gastronom und frühere Torhüter des VfB Stuttgart, Timo Hildebrand, die Trennung von seiner Lebensgefährtin bekannt gegeben. „Danke @klara_wuesten für die letzten drei gemeinsame Jahre. Für die schönen Momente und neuen Sichtweisen, die ich mit dir teilen durfte. Meine kleine Welt ist seit gestern eine Neue“, schrieb der 42-Jährige am Dienstag.

Hildebrand, der in Stuttgart zusammen mit dem Künstler Tim Bengel und dem Koch Christian Weber das vegane Rastaurant Vhy! in der Reinsburgstraße betreibt, erklärte in seinem emotionalen Eintrag auch, warum er die Trennung von Klara Wüsten öffentlich macht: „Warum ich es poste?! Weil das Ende genauso dazu gehört, wie der Anfang.“

2019 hatte der Ex-Profifußballer – ebenfalls via Instagram – seine Beziehung zu Wüsten, Model und Yoga-Lehrerin, publik gemacht.

Der Torwart Timo Hildebrand spielte von 1999 bis 2007 beim VfB Stuttgart und wurde 2007 mit den Roten Deutscher Meister. Er war auch für die Nationalmannschaft im Einsatz. Nach Stationen in Hoffenheim, Lissabon, Schalke und Frankfurt beendete er 2016 seine aktive Fußballerkarriere.