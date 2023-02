Bernd Heidelbauer will aus der Armut zurück in den Luxus

16 1975 kaufte Heidelbauer das Haus. Im Untergeschoss eröffnete er damals „Bernds Lädle“. Foto: Werner Kuhnle

Bernd Heidelbauer ist eine Legende in der Stuttgarter Gastroszene – und muss doch seit langer Zeit mit ein paar hundert Euro auskommen. Der Verkauf seines Hauses in Benningen soll Geld in seine Kasse spülen – denn der 75-Jährige hat große Pläne.















Er will noch einmal richtig Gas geben. Kaviar und Hummer schlemmen, wenn ihm danach gelüstet. Reisen, in Hotels einchecken, das Leben in vollen Zügen genießen. So wie in guten alten Zeiten, als der Benninger mit dem Rolls-Royce vorfuhr oder auf den roten Teppichen im Schatten von Stars und Sternchen glänzte.