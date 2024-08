Gastro-Kritiker Kemal Üres empört: Aldi verkauft Döner ab 2 Euro – das schmeckt nicht allen

1 Aldi Süd startet eine große Marketing-Aktion und bietet Döner ab 2 Euro an (Symbolbild). Foto: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER

Ein Döner, der nur 2 Euro kostet? Mit einer Marketing-Aktion dreht der Discounter Aldi den Preisspieß um. Dönerbudenbesitzer empfinden das als Schlag ins Gesicht.











Ein Döner für nur zwei Euro? Für Liebhaber des beliebten Fladenbrot-Snacks liegen solche Preise gefühlt in ferner Erinnerung. Erst die Corona-Pandemie, dann die Inflation und gestiegene Energiekosten haben den Preis für das türkische Kult-Gericht in die Höhe klettern lassen – auf heute rund acht bis zehn Euro pro Döner. Der Discounter Aldi Süd will den Dönerpreisspieß jetzt umdrehen – doch die Marketing-Kampagne stößt in der Gastronomie auf massive Kritik.