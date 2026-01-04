Gastro in Stuttgart: Uigurisch oder brasilianisch – 6 Länderküchen, die einzigartig in Stuttgart sind

Björn Springorum 04.01.2026 - 08:00 Uhr , aktualisiert am 04.01.2026 - 08:00 Uhr

Uigurisch oder brasilianisch – 6 Länderküchen, die einzigartig in Stuttgart sind

1 Ecuadorianisch, uigurisch, brasilianisch: Diese Länderküchen kann man in Stuttgart nur in einem Restaurant genießen. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/ Imagn Images

Kulinarische Überraschungen jenseits der Klassiker: In Stuttgart finden sich authentische Länderküchen, von Ecuador über Sardinien bis zu Argentinien.











Link kopiert

Vor ein paar Jahren war ja Fusion das Zauberwort in vielen Küchen. Vietnamesisch, ja, aber mit ein wenig Thai-Küche bitte. Mexikanische Küche, aber auf texanisch bitte. Pizza mit Dönerfleisch. Hat ja viel Gutes und sorgt für Abwechslung, aber wirklich spannend wird es in der Kesselgastro doch erst, wenn man einen Laden findet, der sich ganz und gar einer authentischen und ungewöhnlichen Länderküche verschrieben hat. Wir haben uns in Stuttgart auf die Suche nach Restaurants begeben, deren Länder- oder Regionsküche nur einmalig im Kessel vertreten ist.