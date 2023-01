1 Stuttgart bekommt einen veganen Kebabladen. Foto: Katrin Maier-Sohn

Mit Doen Doen bekommt Stuttgart bald einen rein veganen Kebabladen. Wo das Schnellrestaurant öffnen soll und wie lange sich hungrige Dönerfans noch gedulden müssen.















Link kopiert

Dönerläden gibt es in der Landeshauptstadt jede Menge, doch bald soll ein ganz besonderer eröffnen. Es sei „Stuttgarts erster veganer Döner“, wie Doen Doen auf Instagram ankündigt.

Das Schnellrestaurant will in den nächsten 14 Tagen im ehemaligen Grombier am Josef-Hirn-Platz an den Start gehen, wie das Stadtkind Stuttgart berichtet. Wie wird das Angebot genau aussehen? Bei Doen Doen setze man auf einen veganen Fleischersatz aus Erbsenprotein. Die Karte konzentriert sich auf Linsensuppe, Döner, Yufka und Dönerteller.

Die finalen Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt. Anfangs ist laut dem Stadtkind eine Öffnung von Dienstag bis Samstag vorgesehen. In der Zukunft wolle man von Montag bis Sonntag Döner verkaufen – wenn alles nach Plan läuft, am Wochenende vielleicht sogar bis in die Nacht.