Gastro in der Region Stuttgart: Die besten Restaurants im Test 2023

11 Anne Henrichs und Patrick Schubert sind die Neuen im Alten Rathaus in Winnenden Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Die Gastrokritiker unserer Redaktion haben in diesem Jahr gleich achtmal die Höchstnote für die Küchenleistung gegeben. Ein Restaurant an der Spitze muss sich aber erst noch neu beweisen.











Trotz aller Krisen: Das Angebot an neuen Restaurants ist vielfältig und das Niveau hoch. Das zeigt die Auswertung der 52 Gastrokritiken des Jahres 2023 unserer Redaktion. Wer nicht mindestens einmal fünf Sterne in der Bewertung erreicht, hat keine Chance auf einen Platz in unserer Bestenliste, deren drei Kategorien wir so einordnen: Am wichtigsten bei einem Restaurantbesuch ist und bleibt nun mal die Küchenleistung. Ein guter Service sollte eigentlich selbstverständlich sein, kann aber auch bei den besten Adressen mal schwanken. Deswegen war bei der Erstellung der Liste die Atmosphäre etwas mehr ausschlaggebend, denn das Design eines Restaurants ist, wie es ist – und kann viel zu einem gelungenen Abend beitragen.