Von Kässpätzle bis Rouladen: 12 Restaurants im Land, die einen Besuch wert sind

1 Schnitzel im Edda, Käsespätzle in der Ratze – zwei Restaurants, die wir dieses Jahr für gut befunden haben und in unserer Serie „Besser essen“ vorgestellt haben. Foto: Christian Kammer/Christian Kammer

Wir testen die besten Restaurants in Baden-Württemberg – Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants.











In unserer Serie „Besser essen" stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants.

Dabei bewerten wir nicht nur das Essen, sondern widmen uns auch der Lokalität oder der Familie, die hinter allem steht. Mal sind es die Kässpätzle (Ratze in Stuttgart), mal der famose Rostbraten (Brunnenstuben), mal das ganze Haus wie in der Dorfstube in Sonnenbühl – wir begeben uns bei „Besser essen“ auf eine kulinarische Reise durchs Land. Wo wir schon überall waren, zeigen wir Ihnen hier – Klicken Sie sich durch.

1. Hirschen in Fellbach: Ein Tipp, den man am liebsten für sich behalten möchte

Das Ehepaar Favorat führt das Restaurant Zum Hirschen in Fellbach mit Verve und Leidenschaft. Foto: Gottfried Stoppel

Wahnsinn! In Fellbach überzeugt das feine Essen, aber auch eine Weinkarte, die vielversprechend ist.Hier geht es zum ausführlichen Test.

2. Dorfstube in Sonnenbühl: Schmatziger Grießbrei in der Stube des Sternerestaurants

Die Dorfstube im Hotel Hirsch ist wahrlich eine gute Stube Foto: Beate Armbruster

Hier gibt es sie noch: Gerichte, die vom Aussterben bedroht sind. Saure Kutteln, Terrine vom Lamm-Nierle oder Hirnsuppe vom Alblamm. Ein Besuch in der Dorfstube in Sonnenbühl-Erpfingen, wo auch an die Zukunft gedacht wird.Hier geht es zum ausführlichen Test.

3. Untere Apotheke in Waiblingen: Aus dem Garten auf den Tisch – hier wird Regionalität gelebt

Die Untere Apotheke in Waiblingen. Foto: Gottfried Stoppel

Die Untere Apotheke in Waiblingen hat sich seit der Eröffnung für viele Feinschmecker zum Lieblingsort entwickelt. Das verwundert nicht, wie ein Besuch zeigt. Das Besondere: die enge Zusammenarbeit mit dem Gartenprojekt Remstalgarten.Hier geht es zum ausführlichen Test.

4. Edda in Ulm: Ein Schnitzel wie aus dem Fernsehen

Was für ein Prachtexemplar eines Schnitzels. Foto: Christian Kammer

Neo-Bistro mit schwäbischer und französischer Küche: Zu den krossen Pommes wird getrüffelte Mayo serviert, über die Käsespätzle Trüffel fein gehobelt. Der Caesar Salat wird mit gebeiztem Eigelb, Parmesan und Kapern aufgetischt. Was es sonst noch bei Alina Meissner-Bebrout gibt,steht hier im ausführlichen Test.

5. Ochsen in Mundelsheim: Glücklich mit mürben Rinderrouladen

Chef Chrsitian Kölbl und seine Frau Ricarda. Foto: Simon Granville

Für ein Essen im Ochsen in Mundelsheim kommen die Gäste von weit her. Das verwundert nicht, wenn man hier einmal gegessen hat.Hier geht es zum ausführlichen Test.

6. Hasen in Herrenberg: Wer hat’s erfunden? Auch außerhalb der Schweiz gibt’s tolle Rösti

Schnitzel oder Rösti? Foto: Hamann

Den Gasthof Hasen in Herrenberg gibt es seit über 400 Jahren. Heute ist es ein klassisch-schwäbischer Familienbetrieb mit Schweizer Einflüssen. Ein Besuch im Herzen des Gäus.Hier geht es zum ausführlichen Test

Ein gutes Essen, ein gutes Wirtshaus: die Spelunkerei in Stuttgart-Wangen. Foto: nja

7. Spelunkerei in Stuttgart: Von hausgemachten Kroketten und besten Käsespätzle

Die Spelunkerei in Wangen ist eine Kneipe aus dem Bilderbuch, wo man die besten Käsespätzle bekommt, aber auch ausgezeichnete Weine.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.

8. Waldhäuser Hof in Tübingen: Ein Ausflugslokal, wie es sein muss

Rostbraten im Waldhäuser Hof Foto: nja

Der Waldhäuser Hof in Tübingen bietet Kaffee und Kuchen, Holzofenbrot und Rostbraten, Spielplatz und Bauernhofanschluss.Hier geht es zur ausführlichen Kritik.

9. Ratze in Stuttgart: Sind das die besten Kässpätzle der Stadt?

Tanja O’Kelly serviert in der Ratze, was sie selbst gern isst. Foto: Ferdinando Iannone

Das Stuttgarter Wirtshaus Ratze ist ein guter Ort. Mit Spielplatz, Kulturanschluss und den vermutlich besten Käsespätzle der Stadt.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.

10. Pinus in Friedrichshafen: Das Restaurant mit der besten Lage am Bodensee

Wunderbares Essen vom Küchenchef Philipp Heid. Foto: Hotel Maier

In einer Jugendstil-Villa am Bodensee befindet sich das Restaurant Pinus. Philipp Heid tischt dort moderne Gerichte zum Teilen auf – mit Gemüse in der Hauptrolle.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.

11. Winzerhaus Rebstock: Cordon Bleu und Knochemark – einer der besten Gasthöfe im Land

Schönes Wirtshaus am Kaiserstuhl. Foto: Annette Sandner

Ein Name, der verpflichtet: Konstantin Keller, Sohn von Fritz Keller, hat das Winzerhaus Rebstock neu aufgestellt. Das ist deutsche Gasthausgeschichte. Hier geht es zum ausführlichen Bericht.

12. Brunnenstuben in Waiblingen: Hier trifft Rostbraten auf Michelin-Guide

Brunnenstuben in Waiblingen Foto: Frank Eppler

Je feiner der Schnittlauch, desto besser das Lokal. In den Brunnenstuben in Waiblingen gibt es herrlichen Rostbraten und Pralinen zum Mitnehmen.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.