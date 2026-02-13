Wir testen die besten Restaurants in Baden-Württemberg – Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants.
In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants.
Dabei bewerten wir nicht nur das Essen, sondern widmen uns auch der Lokalität oder der Familie, die hinter allem steht. Mal sind es die Kässpätzle (Ratze in Stuttgart), mal der famose Rostbraten (Brunnenstuben), mal das ganze Haus wie in der Dorfstube in Sonnenbühl – wir begeben uns bei „Besser essen“ auf eine kulinarische Reise durchs Land. Wo wir schon überall waren, zeigen wir Ihnen hier – Klicken Sie sich durch.
1. Hirschen in Fellbach: Ein Tipp, den man am liebsten für sich behalten möchte
Wahnsinn! In Fellbach überzeugt das feine Essen, aber auch eine Weinkarte, die vielversprechend ist.Hier geht es zum ausführlichen Test.
2. Dorfstube in Sonnenbühl: Schmatziger Grießbrei in der Stube des Sternerestaurants
Hier gibt es sie noch: Gerichte, die vom Aussterben bedroht sind. Saure Kutteln, Terrine vom Lamm-Nierle oder Hirnsuppe vom Alblamm. Ein Besuch in der Dorfstube in Sonnenbühl-Erpfingen, wo auch an die Zukunft gedacht wird.Hier geht es zum ausführlichen Test.
3. Untere Apotheke in Waiblingen: Aus dem Garten auf den Tisch – hier wird Regionalität gelebt
Die Untere Apotheke in Waiblingen hat sich seit der Eröffnung für viele Feinschmecker zum Lieblingsort entwickelt. Das verwundert nicht, wie ein Besuch zeigt. Das Besondere: die enge Zusammenarbeit mit dem Gartenprojekt Remstalgarten.Hier geht es zum ausführlichen Test.
4. Edda in Ulm: Ein Schnitzel wie aus dem Fernsehen
Neo-Bistro mit schwäbischer und französischer Küche: Zu den krossen Pommes wird getrüffelte Mayo serviert, über die Käsespätzle Trüffel fein gehobelt. Der Caesar Salat wird mit gebeiztem Eigelb, Parmesan und Kapern aufgetischt. Was es sonst noch bei Alina Meissner-Bebrout gibt,steht hier im ausführlichen Test.
5. Ochsen in Mundelsheim: Glücklich mit mürben Rinderrouladen
Für ein Essen im Ochsen in Mundelsheim kommen die Gäste von weit her. Das verwundert nicht, wenn man hier einmal gegessen hat.Hier geht es zum ausführlichen Test.
6. Hasen in Herrenberg: Wer hat’s erfunden? Auch außerhalb der Schweiz gibt’s tolle Rösti
Den Gasthof Hasen in Herrenberg gibt es seit über 400 Jahren. Heute ist es ein klassisch-schwäbischer Familienbetrieb mit Schweizer Einflüssen. Ein Besuch im Herzen des Gäus.Hier geht es zum ausführlichen Test
7. Spelunkerei in Stuttgart: Von hausgemachten Kroketten und besten Käsespätzle
Die Spelunkerei in Wangen ist eine Kneipe aus dem Bilderbuch, wo man die besten Käsespätzle bekommt, aber auch ausgezeichnete Weine.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.
8. Waldhäuser Hof in Tübingen: Ein Ausflugslokal, wie es sein muss
Der Waldhäuser Hof in Tübingen bietet Kaffee und Kuchen, Holzofenbrot und Rostbraten, Spielplatz und Bauernhofanschluss.Hier geht es zur ausführlichen Kritik.
9. Ratze in Stuttgart: Sind das die besten Kässpätzle der Stadt?
Das Stuttgarter Wirtshaus Ratze ist ein guter Ort. Mit Spielplatz, Kulturanschluss und den vermutlich besten Käsespätzle der Stadt.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.
10. Pinus in Friedrichshafen: Das Restaurant mit der besten Lage am Bodensee
In einer Jugendstil-Villa am Bodensee befindet sich das Restaurant Pinus. Philipp Heid tischt dort moderne Gerichte zum Teilen auf – mit Gemüse in der Hauptrolle.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.
11. Winzerhaus Rebstock: Cordon Bleu und Knochemark – einer der besten Gasthöfe im Land
Ein Name, der verpflichtet: Konstantin Keller, Sohn von Fritz Keller, hat das Winzerhaus Rebstock neu aufgestellt. Das ist deutsche Gasthausgeschichte. Hier geht es zum ausführlichen Bericht.
12. Brunnenstuben in Waiblingen: Hier trifft Rostbraten auf Michelin-Guide
Je feiner der Schnittlauch, desto besser das Lokal. In den Brunnenstuben in Waiblingen gibt es herrlichen Rostbraten und Pralinen zum Mitnehmen.Hier geht es zum ausführlichen Bericht.