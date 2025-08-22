Gastro im Freien: Im Dolce Calabria gibt es Pizza Hawaii und Pizza Nutella

1 Rund um die Außengastro vom Dolce Calabria ist viel Platz zum Herumtoben. Foto: Friedl

Seit etwa einem Jahr gibt es nun auf der Weidacher Höhe im Stadtteil Stetten das Dolce Calabria. Neben Speziellem gibt es da auch die Pizza Hawaii auf der Karte.











Auf der Weidacher Höhe im Stadtteil Stetten ist viel geboten: Da ist das Theater unter den Kuppeln, da ist die Festhalle und auch der Friedhof. Und dann gibt es sehr großzügig angelegte Grillplätze, viele Wanderwege, Möglichkeiten für Spiel und Sport sowie Aussichtsmöglichkeiten für all jene, die mal von einer neuen Perspektive aus den Start- und Landeverkehr des Stuttgarter Flughafens erleben wollen. Parkplätze sind ebenfalls da – und ein differenziertes gastronomisches Angebot.

Gleich neben dem neuen Stettener Feuerwehrhaus ist das Lokal Dolce Calabria. Wer dort in den Geschmacksnoten scharf oder pikant wählt, bekommt das auch geliefert. Die Feuerwehr muss dann allerdings nicht gerufen werden, die Getränkeauswahl bei diesem Italiener – die offenen Weine gibt es in 0,25 Liter-Gläser – erfüllt auch gut den Zweck des Durstlöschens.

Viel Freiraum rund um die Außenbewirtung zum Spielen für die Kinder

Die Feuerwehr vor Ort erfüllt dafür einen anderen Zweck, wenn Gäste mit kleineren Kindern in die Außengastro kommen. Um etwas längere Wartezeiten zu überbrücken, auf die man sich im „Dolce Calabria“ durchaus einstellen muss, ist es für die Kinder sehr kurzweilig, den Feuerwehrleuten bei der Pflege und Wartung ihrer Fahrzeuge zuzuschauen. Und wenn die gerade mal nicht mit Aufräumen oder dem Abspritzen ihrer Fahrzeuge beschäftigt sind, gibt es gleich nebenan eine große Wiese, auf der die Kleinen herumtoben können. Die Eltern haben stets die Situation im Blick, ohne sich von ihren Plätzen erheben zu müssen.

Seit gut einem Jahr gibt es nun den Italiener nahe dem Theater unter den Kuppeln und genau so neu ist auch das Gebäude: Es ist das Vereinsheim des traditionsreichen Spvgg Stetten.

Nicht alles ist typisch italienisch in diesem Restaurant in Stuttgart

Was ist nun wirklich kalabresisch an den Speisen und was nicht? – Das mögen Berufenere entscheiden, das „Dolce Calabria“ ist halt auch für jene da, die ohne großes Drumrum aus der Nachbarschaft heraus einfach mal Spaghetti, Pasta oder Pizza wollen. Schnörkellos auch das Angebot an offenen Weinen: Fünf Sorten stehen zur Auswahl. Deshalb gibt es hier auch eine Pizza Hawaii auf der Karte und etliche Artverwandte, die der italophile Mensch auf seinem Teller verschmäht. Und ja, selbst eine Pizza Nutella kann da bestellt werden.

Was dann aber an Italienischem geboten wird, ist schon fein abgeschmeckt. Selbst die Minestrone ist nicht nur einfach eine Gemüsesuppe aus einem ganz großen Topf. Und ein wichtiges Utensil ist der leere Pizzakarton, der für den Heimweg gefüllt wird. Vielen sind die Portionen zu üppig an einem lauen Abend. Aber zurück gehen lassen wollen sie das Essen auch nicht. Und das ist ja auch ein Qualitätsbeweis.