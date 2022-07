16 Heidi und Andreas Walz freuen sich auf die neue Aufgabe. Foto: Eva Herschmann

Andreas Walz hat das traditionsreiche Gasthaus Eiche in Murrhardt nach umfassender Sanierung wiederbelebt. Der Bruder des 2020 verstorbenen Starfriseurs Udo Walz bietet auch einen schönen und großen Biergarten.















Link kopiert

Andreas Walz, so scheint es, ist endlich angekommen. Nach turbulenten Jahren – und dem Ende des gastronomischen Engagements im Schlösslebräu in Sulzbach/Murr – will der 62-Jährige als Pächter in der altehrwürdigen Eiche in Murrhardt noch einmal neu anfangen. Am Samstag hat der Bruder des 2020 verstorbenen Starfriseurs Udo Walz in der Fornsbacher Straße 14 eine große Eröffnungsparty im gemütlichen Biergarten des traditionsreichen Gasthauses gefeiert. „Es war ein voller Erfolg. Die Gäste haben auf der Wiese getanzt“, sagt Andreas Walz zufrieden.

Die Fassade hat einen neuen Anstrich bekommen

Mehr als zwei Jahre stand die Eiche, die schon immer ein gastliches Haus war, leer. Jetzt haben nicht nur die grünen Fensterläden und die gelbe Fassade einen frischen Anstrich erhalten. Bevor die Wirtschaft nun am Wochenende mit Glanz und Gloria wiedereröffnet wurde, hat Andreas Walz das 150 Jahre alte Haus kernsanieren lassen. „Das Gebäude und die Technik waren ziemlich heruntergekommen, und wir haben auch einiges verändert, beispielsweise die Küche vergrößert“, sagt der gelernte Ingenieur, der neben seiner Kerntätigkeit als Unternehmenscoach und -berater seit Jahren Ausflüge in die Gastronomie unternimmt.

2015 hatte Andreas Walz das Brauhaus in Sulzbach/Murr eröffnet. Seine alte Wirkungsstätte hat er nach Unstimmigkeiten mit den Vermietern von der Genossenschaft Begegnungs- und Kulturzentrum Sulzbach, Akzente UG, die die Kultdisco Belinda gleich nebenan betreiben, geräumt. Zum einen, so sagt der Wirt, habe es im Schlösslebräu einen ziemlichen Sanierungsstau gegeben und unterschiedliche Auffassungen über die Zuständigkeiten. Vor allem aber habe er den Wunsch nach Veränderung gehabt. „Ich wollte bewusst ein wenig kleiner werden. Im Schlösslebräu hatte ich 150 Sitzplätze drinnen und ebenso viele draußen. In der Eiche sind es überschaubare 80 Plätze im Biergarten und 65 im Haus“, sagt Andreas Walz. Das schlägt sich auch auf den Personalbedarf nieder. Während sich in Sulzbach ein rund 20-köpfiges Team um die Gäste gekümmert hat, genügen an neuer Stätte drei Servicekräfte, dazu zwei Mitarbeiter in der Küche plus ein Lehrling. „Früher war ich zudem gezwungen, Veranstaltungen zu machen, um überhaupt auf einen grünen Zweig zu kommen, hier muss ich nicht, aber ich kann, wenn ich will.“ Andreas Walz plant, ab und an sonntags einen Frühschoppen mit zünftiger Musik zu organisieren. „Und dann schauen wir mal, was sonst noch kommt.“

Auch der Bürgermeister ist gekommen

Stolz hat Andreas Walz am Samstag die vielen Gäste durch sein neues Reich mit dem schönen und großen Biergarten geführt. Auch Armin Mößner, der Bürgermeister von Murrhardt, ist vorbeigekommen und zudem zahlreiche Stadträte. Alle haben ihm und seiner Frau Heidi zur Neueröffnung gratuliert und die umgestalteten Räumlichkeiten gelobt, die in frischem Glanz erstrahlen, aber noch immer den Charme der Geschichte vermitteln. Bei der Modernisierung habe man sehr bewusst die Historie des Hauses berücksichtigt, sagt der neue Pächter.

Der Neustart ist gelungen. „Es war ein schönes Fest zum Auftakt“, sagt Andreas Walz, der eigentlich aus Waiblingen kommt. Auch seine Vermieter sind da gewesen, mit der ganzen Familie. „Sie sind froh, dass das Haus nach zwei Jahren endlich wieder belebt ist“, sagt der Wirt, der sich auf die erste Sommersaison im Gasthaus Eiche freut. „Für mich ist das genau der richtige Schritt gewesen, jetzt will ich meine Gäste hier verwöhnen.“ Auch mit dem bekannten Schlösslebräu-Bier. Denn sein früherer Braumeister Daniel Singh, der die Geschäfte in der Brauerei weiterführt, beliefert ihn auch künftig mit dem süffigen Gerstensaft nach Originalrezeptur, den auch sein Bruder Udo, der in Berlin lebte, zu schätzen wusste.

Service im Gasthaus Eiche

Öffnungszeiten

Im traditionsreichen Gasthaus Eiche in der Fornsbachstraße 14 in Murrhardt können die Gäste an sechs Tagen die Woche einkehren. Am Dienstag ist Ruhetag, ansonsten ist montags sowie mittwochs bis freitags von 11 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen hat das Wirtshaus dann von 11 bis 22 Uhr geöffnet.