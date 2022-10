1 Am 3. Juni begannen in der Mercedes-Benz-Arena die Umbauarbeiten für die EM. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Bis zu 38,4 Millionen Euro will die Landeshauptstadt für Betreuung und Veranstaltungen zur EM 2024 ausgeben. Dem hat der Gemeinderat zugestimmt. Dabei gab es ein paar Kritiker.















Der Beteiligung Stuttgarts als Gastgeberstadt bei der Fußball-EM 2024 steht nichts mehr im Weg. Am Donnerstagnachmittag hat der Gemeinderat das von der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart vorgelegte Betreuungs- und Veranstaltungskonzept gutgeheißen und den finanziellen Rahmen genehmigt: Die Stadt wird bis zu 38,4 Millionen Euro aufwenden, damit in Stuttgart vier Gruppenspiele und ein Viertelfinalspiel stattfinden. Das ist gut sechs Mal so viel, wie die Verwaltung im Jahr 2017 vage geschätzt hatte, als man sich für die Bewerbung als sogenannte Host City entschied. Damals wusste man aber wenig über die Anforderungen und hatte nicht im Ansatz so ein Konzept.

Jetzt gaben im Gemeinderat 45 Stadträte und OB Frank Nopper (CDU) grünes Licht, sieben Stadträte stimmten mit nein, vier enthielten sich. Es war die finale Abstimmung. Davor hatte es in Ausschüssen eine ähnliche Stimmungslage gegeben. Dort hatte die Fraktionsgemeinschaft Puls Stimmenthaltung erklärt, das Linksbündnis war auf Gegenkurs gegangen. Das Bündnis kritisiert, dass nun jedes EM-Spiel in Stuttgart mit 7,7 Millionen Euro bezahlt werden müsse. Dagegen freuen sich die Verwaltung, die Veranstaltungsgesellschaft und das Gros der Stadträte auf ein neuerliches Fußballfest in Stuttgart und erwarten Effekte für die Stuttgart-Werbung und für die Wirtschaft. In den 38,4 Millionen sind noch nicht die Aufwendungen enthalten, um das Stadion für die EM fit zu machen.

Geplant ist auch eine große Fanzone

In dem für die weitere Vorbereitungsphase erstellten Host-City-Konzept geht es um die Umsetzung der EM hier am Ort, um Mobilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Dabei stehen Vielfalt und Inklusion, Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden im Zentrum. Geplant ist auch eine große Fanzone in der City mit Football Village und Public Viewing auf dem Schlossplatz. Auch auf anderen Plätzen sind Veranstaltungen geplant. Daher wurde im Rathaus an die federführende in.Stuttgart appelliert, sich mit Kulturveranstaltern oder auch, wie die SPD wünscht, mit dem Flohmarkt auf dem Karlsplatz zu arrangieren. Um die Vorfreude auf die EM zu wecken wird es bereits in den Monaten vor dem Eröffnungsspiel viele größere und kleinere Events in der Region Stuttgart geben.

Sportlich geht es um fünf Spiele: am 16. Juni 2024 um ein Spiel der Gruppe C, am 19. Juni um ein Spiel der Gruppe A mit der deutschen Mannschaft, am 23. Juni um ein Spiel der Gruppe A, am 26. Juni um ein Spiel der Gruppe E sowie am 5. Juli um ein Viertelfinalspiel – vielleicht wieder mit der deutschen Mannschaft.