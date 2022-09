1 Die Abschläge der Kunden der Filderstadtwerke werden zunächst nicht erhöht. Wie hoch die Nachzahlung ausfallen wird, hat letztlich jeder auch ein wenig selbst in der Hand. Foto: Imago/Rene Traut

Noch ist es eine Rechnung mit Unbekannten, doch eines ist gewiss: Die Gasrechnungen werden steigen. Um wie viel, ist derzeit unklar. Zunächst wird sich auch noch nichts ändern für beispielsweise die Kunden der Filderstadtwerke in Filderstadt. Auch wenn alle gerade bange auf den Oktober blicken, so ist ihnen nach Angaben des Stadtwerke-Chefs, Jan Meier, bekannt, wie viel sie je Kilowattstunde Gas bis Ende Dezember 2022 bezahlen. Und was bereits bis Ende 2022 obendrauf kommt: die Gasumlage mit rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Laut einem aktuellen Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck soll die Umlage von Ende Oktober an greifen. Doch die Abschläge bleiben für die Kunden der Filderstadtwerke zunächst gleich. Wie hoch die Nachzahlung sein wird, die sich daraus ergibt, hat letztlich jeder Endverbraucher ein Stück weit selbst in der Hand. Denn die zu bezahlenden Kilowattstunden sind ja noch nicht verbraucht.

Jan Meier sagt, er baue durchaus auf die Sparsamkeit und die Weitsicht der Leute. Die Filderstadtwerke hätten Mitte August, kurz nachdem die Gasumlage beschlossen worden sei, Info-Briefe versandt, in denen der zu erwartende Aufschlag durch die Umlage bekannt gegeben wurde. Stehen seither die Telefone der beiden Kundenberater der Filderstadtwerke nicht mehr still?

Womöglich die Ruhe vor dem Sturm?

Von „vereinzelten Rückfragen“ spricht Jan Meier. Von einem Ansturm könne aber keine Rede sein. „Es ist alles überschaubar.“ Die Gaskunden seien offenbar „gut informiert“. Durch das Schreiben der Stadtwerke, aber auch durch die Medien, mutmaßt er. Sein Kollege Peter Friedrich, Chef der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen, berichtet ebenfalls, dass es bei ihnen ruhig sei. Womöglich die Ruhe vor dem Sturm? „Der Aufschrei wird erst im Oktober und November mit den Preisen fürs nächste Jahr kommen“, schätzt Friedrich.

Etwas lebhafter geht es offenbar bei den Kundenberatern des Energiekonzerns EnBW zu. „Wir beobachten bereits seit Monaten einen Anstieg in der Zahl der Anfragen von Kundinnen und Kunden“, sagt der Sprecher Rashid Elshahed. Es gehe dann beispielsweise um laufende Verträge oder um Anpassungen der Abschlagszahlungen. „Wir erhalten zunehmend aber auch, oft im selben Gespräch, allgemeine Fragen zur Versorgungssituation und den Entwicklungen auf dem Energiemarkt.“ Die Kunden seien verunsichert. Immer öfters würden sie auch nach konkreten Energiespartipps fragen.

Wie viele Kunden letztlich durch die höheren Energiepreise in die Bredouille geraten werden, wird sich weisen. Der Dachverband der Stadtwerke, der Verband kommunaler Unternehmen, hatte jüngst mitteilt, dass bisher lediglich ein Prozent der Gaskunden die Rechnungen nicht fristgerecht begleichen konnte. Aufgrund der Krise rechne man bei den Stadtwerken mit Zahlungsproblemen bei acht bis teils 15 Prozent.