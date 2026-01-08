Gasexplosion in Albstadt: Drei Tote – Junge Familie stirbt nach Wohnhaus-Einsturz

1 In Albstadt kam es am Donnerstagmorgen zu einer Explosion. Foto: Jannik Nölke/dpa

Was zuerst nur eine Befürchtung war, ist nun traurige Gewissheit: Bei der Explosion eines Wohnhauses in Albstadt sind ein Kind und seine Eltern gestorben. Ein Ort steht unter Schock.











Bei dem Einsturz eines Wohngebäudes im baden-württembergischen Albstadt sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um eine Familie im Alter von 33, 30 und sechs Jahren, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren Stunden Suche hätten Einsatzkräfte die drei an der Adresse im Ortsteil Tailfingen gemeldeten Menschen nur noch tot bergen können.

Vor dem Einsturz des Gebäudes war es demnach zu einer Gasexplosion gekommen. Die Ursache dafür müsse noch ermittelt werden. Die Gaszufuhr in der gesamten Straße sei unterbrochen worden. Es gebe keinen Anlass zur Befürchtung weiterer Explosionen, sagte der Bürgermeister von Albstadt, Roland Tralmer (CDU). Im Laufe des Tages sollen die umliegenden Häuser wieder mit Gas versorgt werden.

Wohngebäude stürzte vollständig ein

Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch speziell für die Suche in Trümmern ausgebildete Spürhunde sind demnach im Einsatz gewesen.

Der Notruf war am frühen Morgen eingegangen. Nach der Explosion stürzte das Wohngebäude vollständig ein. Mehrere umliegende Häuser wurden schwer beschädigt, sind der ersten Untersuchung nach aber weiter bewohnbar, so Tralmer. Die betroffenen Nachbarn wurden evakuiert. Sie erhielten psychologische Betreuung, ebenso wie die Angehörigen der verstorbenen Familie.