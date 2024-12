Gas in Mehrfamilienhaus: Grillschale in der Wohnung aufgestellt – Haus geräumt und vier Personen in Klinik

Grillschale in der Wohnung aufgestellt – Haus geräumt und vier Personen in Klinik

Gas in Mehrfamilienhaus

7 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutz. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am Sonntagabend räumt die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus in Filderstadt (Kreis Esslingen), vier Verletzte müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Offenbar war in einer Wohnung mit Holzkohle geheizt worden.











Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus hat am Sonntagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) geführt. Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner das gefährliche Gas bemerkt und den Notruf gewählt.

Vier Personen wurden so schwer verletzt, dass sie in Kliniken gebracht werden mussten. Den Angaben der Polizei zufolge ging der Notruf gegen 20.20 Uhr ein. Bewohner hatten das Gas im Haus in der Nürtinger Straße bemerkt. Die Feuerwehr konnte auf dem Balkon einer Wohnung eine Grillschale feststellen und löschen. Den bisherigen Erkenntnissen nach war die Grillschale zuvor in der Wohnung als Wärmequelle genutzt worden.

Polizei warnt vor gefährlichem Gas

Weil beim Verbrennen von Holz und Holzkohle das Gas Kohlenstoffmonoxid (CO) entsteht, ist es sehr gefährlich, entsprechende Grills innerhalb geschlossener Räume zu verwenden. Kohlenstoffmonoxid ist farb-, geruch- und geschmacklos und kann zu schweren Vergiftungserscheinungen und zum Tod führen, warnt die Polizei. In Filderstadt zeigten sich bei vier Personen Vergiftungserscheinungen, nach einer Erstversorgung wurden sie in Kliniken gebracht.

Nürtinger Straße gesperrt

Die Übrigen Bewohner konnten am Abend wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte und nach Messungen Entwarnung geben konnte. Die Nürtinger Straße musste bis etwa 22 Uhr gesperrt bleiben.