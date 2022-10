Gas ausgetreten in Plochingen

1 Gegen 18.30 Uhr war die Leitung repariert. (Symbolbild) Foto: picture alliance /Britta Pedersen

Am Freitagnachmittag wurde in Plochingen (Kreis Esslingen) eine undichte Gasleitung entdeckt. Die Rechbergestraße musste daraufhin abgesperrt werden und sechs umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert.















Link kopiert

Eine undichte Gasleitung hat am Freitagnachmittag Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Rechbergestraße ausgelöst. Gegen 17 Uhr berichtete ein Anwohner einem Versorgungsunternehmen von Gasgeruch und einem zischenden Geräusch. Vor Ort stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass eine offenliegende Gasleitung in einer Baugrube leckgeschlagen war.



Die Straße wurde daraufhin gesperrt und sechs umliegende Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr konnte mit ihren 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort die Leckage durch Messungen lokalisieren. Nachdem der Gasnotdienst gegen 18.30 Uhr die Leitung repariert hatte, wurde die Straße wieder freigegeben und die zehn Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren