Der Frühling steht vor der Tür und die Hobbygärtner scharren schon mit dem sprichwörtlichen Hufen. Wir haben Menschen gefragt, was bei ihnen gerade auf Balkon, Terrasse oder im Garten ansteht.

Esslingen - Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder in einem größeren Garten – jetzt locken uns die warmen Sonnenstrahlen wieder hinaus und viele genießen die lieb gewordenen Rituale beim Säen und Pflanzen. Vor allem in diesen schwierigen Corona-Zeiten schenkt uns der Umgang mit Erde, frischem Grün und jungen Pflänzchen ein bisschen Ruhe, Freude, Entspannung. „Ist das auch bei Ihnen so, haben Sie bereits die ersten Blümchen gepflanzt, Kräuter gesät oder den Rasen vertikutiert?“ wollte EZ-Mitarbeiterin Gerlinde Ehehalt von Passanten in der Esslinger Innenstadt wissen.

: Mit dem Start in die Gartensaison warte ich noch ein wenig. Es gibt ja noch oft Nachtfröste. Ich pflanze auch nur noch wenige Blumen auf dem Balkon und in meinem Garten an. Die Hauptarbeit wie das Rasenmähen und das Pflegen der Pflanzen erledigen meine Töchter. Zur Zeit erfreue ich mich an den vielen Schneeglöckchen und dem frischen Grün, das überall sprießt.

Brigitte Weidner (67), Rentnerin aus Mettingen: Wir haben keinen Garten, dafür aber einen Balkon, auf dem wir vorwiegend einzelne Töpfe mit eher robusten Blumen bepflanzen. So muss man während des Urlaubs niemanden zum Gießen bitten. Ich habe einen Südbalkon und muss daher besonders darauf achten, dass die Pflanzen nicht empfindlich auf viel Sonne und Hitze reagieren. Am liebsten pflanze ich stehende Geranien, die sind nicht so anfällig und sie sehen schön aus. Außerdem liebe ich Lavendel. Die Pflanzen eignen sich gut zum Überwintern, gedeihen prächtig auf meinem Balkon und ziehen kein Ungeziefer an.

Hanne (71) und Jürgen Kretschmer (77), Rentner aus Esslingen: Auf unserem Balkon hat die Gartensaison bereits begonnen. Wir haben Narzissen, wilde Tulpen, Primelchen gepflanzt – sozusagen querbeet. Dann freuen wir uns über jedes Bienchen und Hummelchen, obwohl dies in der Stadt nicht so viele sind. Jetzt ist es so wichtig, dass Farbe in unser Leben kommt. Wenn wir die vielen kleinen Blüten auf dem Balkon sehen, geht uns jetzt schon das Herz auf. Im Sommer lieben wir den hängenden Portulak, der sehr stark in vielen verschiedenen Farben blüht und unkompliziert in der Pflege ist. Die Pflanzen sind robust, haben fleischige Blätter und trocknen nicht so schnell aus. Außerdem machen sie nicht so viel Abfall.

Miriam Kekic (24), landwirtschaftliche Technikerin aus Zell, mit David, Ediba Ogresevic (45), Köchin aus Liebersbronn: Leider haben wir keinen Garten, aber einen Balkon, auf dem jetzt noch nichts gepflanzt wird. Doch freuen wir uns schon auf den Mai. Da gibt es die wunderschönen Petunien und hängenden Pelargonien in allen Farben zu kaufen.

Jürgen Meyer (71), Rentner aus Berkheim: Wir haben eine Terrasse. Diese hat meine Frau in den letzten Tagen mit vielen bunten Frühlingsblumen bestückt. Die Primeln in Blau, Rosa, Hellblau sehen wunderschön aus und sind eine wahre Farbenpracht. Das ist der Part meiner Frau. Ich kümmere mich sehr gern um das Innere der Wohnung und hole zwei Mal pro Wochen frische Tulpensträuße in allen Farben. Das sieht toll aus. Vor allem, wenn die Sonne hereinscheint, ist der Frühling in unserer Wohnung ausgebrochen. Gerade jetzt müssen wir weg vom Tristen und uns über die bunten Blumen freuen.

Claudia Kempe (58), Rentnerin aus Wiflingshausen: Bis jetzt habe ich noch wenig auf dem Balkon. Ich habe Geduld und kann warten. Aber Frühlingsblumen wie Bellis, Narzissen, Ranunkel blühen schon auf meinem Balkon. Wenn es keine Fröste mehr gibt, packe ich meine Oleander aus.