Gartenstühle als Diebesgut: Polizei erwischt in Kirchheim Möbel-Diebe auf frischer Tat

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: In Kirchheim (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Dienstagabend drei mutmaßliche Diebe gestellt. Nach Angaben der Polizei befand sich eine Streife gegen 19.30 Uhr zufällig in der Lichtensteinstraße, als zwei Männer aus einem Grundstück zu einem am Straßenrand geparkten Auto rannten. Sie trugen mehrere Gartenstühle, die sie den bisherigen Ermittlungen zufolge kurz zuvor aus einer Seniorenresidenz entwendet hatten.

Beamte finden auch Betäubungsmittel bei den mutmaßlichen Tätern

Als die Männer die Beamten bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Auch der Fahrer des Wagens fuhr davon. Im Zuge einer Fahndung konnten alle drei – im Alter von 19, 20 und 21 Jahren – vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige leistete dabei Widerstand. Bei den beiden anderen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen mehrerer Delikte vor der Staatsanwaltschaft verantworten.