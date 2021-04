1 Es ist angerichtet. Die Leserinnen und Leser sind bereit für die warmen Jahreszeiten. Oben: Ein Corona-Beschützer aus Holz. Unten links: Für einen kurzen Moment ging im vergangenen Jahr auch so was. Unten rechts: Foto: oh

Eine Vorfreude-Serie geht zu Ende – Vorhang auf für das Leben in Gärten und auf Balkonen.

Esslingen - Vorfreude ist die schönste Freude: Seit Mitte März präsentierte die Eßlinger Zeitung die Gartenzeit. Heute geht diese Serie zu Ende, und die Vorfreude kann in Freude umschlagen: Der echte Frühling rollt laut Wetter­bericht allmählich an. Die ersten Beete sind ja auch schon angelegt, und obwohl noch einmal etwas Frost dazwischen­gekommen ist: Die ersten Gemüsepflänzchen werden in diesen Tagen sanft durch die Erddecke stoßen, und jeden Tag wird irgendwo eine weitere Blumenblüte aufgehen. Nun dürfen es sich die emsigen Gärtner und Balkonkasten-Landwirte auch schon mal etwas gemütlich machen. Wie das bei ihnen so läuft, haben uns Leserinnen und Leser aus Esslingen erläutert.