6 Die Hobbyimker Udo Maisenbacher und Rüdiger Knöß schauen nach den Bienen und öffnen dafür die Beute, in der die Tiere leben. Foto: Roberto Bulgrin

Wer Bienen im eigenen Garten halten möchte, muss einiges beachten.

Esslingen - Mindestens einmal in der Woche besuchen Rüdiger Knöß und Udo Maisenbacher ihre Bienen und schauen nach, ob alles in Ordnung ist. Die Hobbyimker haben eigene Stöcke im Garten und betreuen zudem acht Völker des Bezirksbienenzüchtervereins Esslingen. „Es ist so faszinierend. Dieses Leben, das da drin ist!“, beschreibt Knöß den Moment, wenn er einen Bienenstock öffnet. Der 53-Jährige, der seit rund fünf Jahren Bienen im eigenen Garten hat, ist erster Vorsitzender des Vereins und hauptberuflich Sänger im Opernchor des Stuttgarter Staatstheaters.