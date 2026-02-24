Gartensaison startet: Welchen Pflanzen dürfen jetzt schon raus? – Expertentipps für den Spätwinter
8
Regina und Jürgen Schneider sind auf den Ansturm an den ersten Vorfrühlingstagen eingestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Christrosen, Winterlinge und Hyazinthen. Im späten Winter blüht es in vielen Gärten schon kräftig. Floristinnen und Gärtner aus dem Kreis Esslingen geben Tipps für die Frühblüher.

Die frostigen Nächte sind vorerst vorbei. Da zieht es viele in den Garten oder auf den Balkon, um die Töpfe und Beete frühlingsfit zu machen. Gartenbetriebe im Kreis Esslingen sind auf den Ansturm der Hobbygärtnerinnen und -gärtner eingestellt. Doch ob es im März so warm bleibt, ist ungewiss. Manchmal gibt es im späten Winter Wetterkapriolen. Die Experten geben Tipps, welche Pflanzen auch bei kühleren Temperaturen ins Freie dürfen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.