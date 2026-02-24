Gartensaison startet: Welchen Pflanzen dürfen jetzt schon raus? – Expertentipps für den Spätwinter

Welchen Pflanzen dürfen jetzt schon raus? – Expertentipps für den Spätwinter

8 Regina und Jürgen Schneider sind auf den Ansturm an den ersten Vorfrühlingstagen eingestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Christrosen, Winterlinge und Hyazinthen. Im späten Winter blüht es in vielen Gärten schon kräftig. Floristinnen und Gärtner aus dem Kreis Esslingen geben Tipps für die Frühblüher.











Die frostigen Nächte sind vorerst vorbei. Da zieht es viele in den Garten oder auf den Balkon, um die Töpfe und Beete frühlingsfit zu machen. Gartenbetriebe im Kreis Esslingen sind auf den Ansturm der Hobbygärtnerinnen und -gärtner eingestellt. Doch ob es im März so warm bleibt, ist ungewiss. Manchmal gibt es im späten Winter Wetterkapriolen. Die Experten geben Tipps, welche Pflanzen auch bei kühleren Temperaturen ins Freie dürfen.