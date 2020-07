1 Geschätzte 30 Meter hoch ist der gerade mal 54 Jahre alte Mammutbaum. Foto:

Brigitte und Rolf Fröschle haben einen wunderschönen Garten mit zwei Mammutbäumen in Ruit. Mindestens drei Stunden Arbeit täglich haben die beiden Senioren damit.

Ostfildern - Der erste Anlauf ist gescheitert. Zu schlechtes Wetter. Regen und Wind haben alles mit Blättern übersät. Außerdem sei es viel zu trüb. So wolle man den Garten auf keinen Fall präsentieren, sagt Brigitte Fröschle am Telefon. Beim zweiten Anlauf scheint die Sonne zwar wieder nicht. Trotzdem zeigt sich die grüne Oase, die sich die 79-Jährige zusammen mit ihrem Mann Rolf in Jahrzehnten geschaffen hat, in voller Pracht. Von der viel befahrenen Stuttgarter Straße, an der das Grundstück gelegen ist, merkt man hier kaum etwas. Im Gegenteil. Der Besucher staunt: Vor ihm tut sich ein kleines Paradies in Grün auf. Wobei die Bezeichnung klein relativ ist. Denn das Grundstück ist zwar schmal, aber stattliche 200 Meter lang.