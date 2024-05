Gartenkunst am Albrand: Ein kunstvoller Prachtgarten am Rande der Alb

12 Diesen Teil von Roland Doschkas Garten bestimmen strenge symmetrische Formen und kubistisch geschnittene Bäume und Sträucher. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Sechs Hektar umfasst Roland Doschkas Privatlandschaft bei Rottenburg, die er in Jahrzehnte langer Arbeit erschaffen hat. In ihr vereint er die Tradition des französischen Gartens und des englischen Landschaftsgartens. Jährlich staunen hier 5000 Besucher.











Die Pupille flackert. In kleinen Wellen breiten sich Schlieren auf der Iris aus, die gerade noch in ihrem satten Braun still da lag. Diese Ruhe störte ein Insekt, es stürzte sich in die Tiefe der Pupille und brach den Blick, der gen Himmel ging. Da wiederum durchbricht eine Stimme das Schauspiel: „Monet ist nicht mehr als ein Auge, aber bei Gott, was für ein Auge!“ Es ist Roland Doschka, der diese Worte zitiert. Sie stammen ursprünglich von dem französischen Künstler Paul Cézanne, der damit seiner Verehrung für den auf einem Auge fast erblindeten Maler Claude Monet Ausdruck verlieh.