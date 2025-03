Gartenfreunde Köngen: So wird der Garten frühlingsfit

1 Rolf Mosert (links) und Peter Klecker vom Verein der Gartenfreunde Köngen mit einem frisch aufgeblühten Duftschneeball. Foto: Gaby Weiß

In den Parzellen der Gartenfreunde Köngen wird bereits fleißig gearbeitet. Experten aus dem Verein wissen, was nach dem Winter in den Beeten und Rabatten alles zu tun ist.











Narzissen in strahlendem Gelb, Stiefmütterchen in hübschen Rabatten, duftende Hyazinthen, das Scharbockskraut mit seinen würzigen Blättchen, dazu weiß, rosa und rot blühende Bäume und Sträucher – auf dem Gelände der Gartenfreunde Köngen hat der Frühling Einzug gehalten. In einer der größten Kleingartenanlagen im Landkreis wird in diesen Tagen auch schon fleißig gearbeitet: Die Böden werden umgegraben, Kompost wird untergeharkt, die Beete werden vorbereitet. Die Vereinsmitglieder krempeln nach der Winterruhe die Ärmel hoch, um ihre Gärten auf Vordermann zu bringen.