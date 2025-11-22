Garten winterfest machen: Esslinger Paar rät zu Gelassenheit: „Wir schaffen, was wir können“
1
Noch blühen die Wandelröschen. Wenn Helga Hinderer sie zurückgeschnitten hat, ziehen sie ins Winterquartier im Haus um. Foto: Gaby Weiß

Helga und Werner Hinderer bereiten ihren üppigen Schattengarten auf den Winter vor. Sie sind gelassene Gärtner. Dennoch blüht es auch jetzt noch in ihrem grünen Paradies in Esslingen.

Ein bisschen Urwald und ganz viel grünes Paradies – das ist der Esslinger Garten von Helga und Werner Hinderer: Hohe alte Bäume sorgen an heißen Tagen für ein angenehmes Klima. Schattengewächse fühlen sich hier ausgesprochen wohl und sind das ganze Jahr über grün. Dazwischen finden sich sogar jetzt noch im Spätherbst jede Menge bunte Farbtupfer wie gelber Jasmin, spanische Gänseblümchen, Wandelröschen in Gelb und Orange und einzelne leuchtende Rosenblüten. Bevor der Winter Einzug hält, hat das Ehepaar im Garten noch jede Menge zu tun.

