10 Im Sommer ein herrlicher Ort für die Kinder und ihre Freunde – Pool mit preisgekröntem Garten in Stuttgart. Bei kühlen Temperaturen kann man den Pool abdecken und als Terrasse oder Spielfläche nutzen. Foto: Andreas Käpplinger/Otto Arnold GmbH

Im Herbst schon an den nächsten Sommer denken: Wie wäre es mit einem Schwimmbad im Garten? Idealerweise plant man es so, dass sich die Fläche auch als Terrasse nutzen lässt. Einblicke in einen ausgezeichneten Privatgarten in Stuttgart.















Stuttgart - Mit Freunden das Leben feiern, draußen, auf der möblierten Terrasse mit mehreren Wohnzonen. Die Blicke schweifen vom Zierahorn zu den angestrahlten Baumkronen am Rand des Anwesens. In Hülle und Fülle blühen dort vor einer Eibenhecke Schneeball-Hortensien. Davor eine Liegefläche direkt am Pool. LED-Licht taucht das Nass in wechselnde Farben. Noch weit nach Mitternacht kann man hier der Lust auf ein Bad im Mondschein nachgeben.