Garten in Esslingen: Das grüne Paradies ist auch ein Treffpunkt

Ein wild wucherndes Fleckchen Grün, dschungelartiger Bewuchs, dazwischen leuchten bunte Blüten, Bienen summen, Vögel piepsen in den Ästen. Unten am Boden sitzen Gartenzwerge und Engelfigürchen, Windrädchen drehen sich. Gerade ist Panagiotis Sahinidis aus dem Urlaub in Griechenland zurückgekommen. Drei Wochen musste sein Garten ohne seine Pflege auskommen, für das Wässern der Pflanzen war seine Enkelin zuständig. Doch die große Hitze hat ihren Tribut gefordert. „Es gibt immer sehr viel zu tun, wenn ich so lange nicht im Garten war“, sagt Sahinidis, greift in vertrocknete Blütenstände und rupft mal hier und mal da. Normalerweise ist der 81-Jährige jeden Tag in seinem Garten, vier Stunden sind es mindestens, wie er sagt. Oft mehr.

Als der gebürtige Grieche vor mehr als 20 Jahren in das Haus in der Martinstraße einzog, fand er ein verwahrlostes Stück Erde vor: ein alter Birnbaum, eine dünne schwache Birke. Doch der gelernte Möbelschreiner besitzt den sprichwörtlichen grünen Daumen – ein Erbe von seiner Großmutter, wie er erzählt. Seine Vorfahren besaßen in Drama im Norden von Griechenland Felder, wo Paprika, Bohnen und Oliven angebaut wurden. Sahnidis ist mit Säen, Aufziehen und Ernten aufgewachsen.

Die Kakis sind im November reif

Also legte er Hand an. Der Birnbaum wurde rausgerissen, die Birke durfte bleiben und wuchs zu stolzer Höhe. Sein erstes eigenes Projekt war ein kleiner Kakibaum, den er aus Griechenland mitgebracht hatte. Im Winter stellte er ihn ins Haus, damit er nicht in der Kälte umkam. Heute ragt der Baum mächtig in die Höhe, beschattet den kleinen Garten und hängt im Herbst voller orangefarbener Früchte. Viele Passanten bleiben dann stehen und fragen neugierig: „Was hängt denn da?“ Dann erklärt Sahinidis geduldig und lädt die Leute ein, im November wiederzukommen, wenn die Kakis reif sind. „Dann schenke ich dir Früchte.“ Sahinidis freut sich über das Interesse. Er ist auch überzeugt davon, dass er in den 90er Jahren den einzigen Kaki-Baum in ganz Baden-Württemberg beherbergte. Sahinidis erzählt gerne Geschichten zu seinen Pflanzen. Er deutet auf einen großen überbordenden Busch, voller gelbroter Beeren – ein Feuerdorn. „Den habe ich als kleines Pflänzchen auf einem Parkplatz an der Autobahn ausgegraben und nach Hause gebracht“, weiß er noch.

Samen sammelt er unterwegs oder auf Gartenschauen

Inzwischen wachsen dort auch Granatapfel, Feigen, Oliven, dazu Kürbisse, Paprika, Tomaten und anderes mehr. Auch über Weintrauben freut er sich, die Vögel in seinem Garten ebenfalls. Auch viele Kräuter gedeihen in seinem Garten. Sahinidis nimmt sich gerne ein Blättchen vom Stängel, zerreibt es zwischen den Fingern und freut sich am Duft. Vor allem Basilikum hat es ihm angetan. Davon stehen verschiedene Sorten im Gärtchen, großblättrige dunkelgrüne, aber auch welche mit kleinen zarten und hellgelben Blüten. Einige davon hat er kürzlich aus Griechenland mitgebracht.

Von März bis Oktober arbeitet er täglich viele Stunden im Garten. Auch im Winter wird vorgezogen, eingetopft, gepflegt. Ein ganzer Raum seines Hauses ist Pflanzenbabys und Kräutern vorbehalten. Jede Pflanze bekommt eine Chance. Samen sammelt er unterwegs oder auf Gartenschauen. So entstand ein wucherndes, buntes Beet – voller Arten, deren Namen er oft nicht kennt, die ihm aber gefallen. Sein Garten ist nicht nur wild, sondern auch verspielt: Bunte Deko-Elemente schmücken die Beete.

Das kleine grüne Paradies ist auch eine Art Treffpunkt geworden. Passanten grüßen den Mann im Garten, halten einen kleinen Schwatz, bringen auch mal Pflanzen mit, Sahinidis schenkt Setzlinge zurück. Für ihn ist der Garten der beste Zeitvertreib. „Ich geh ja nicht ins Wirtshaus, Bier trinken und Kartenspielen, das interessiert mich alles nicht.“ Er hofft, dass er noch lange gärtnern kann.