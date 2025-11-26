Garten der Träume: Neue Leuchtshow in Nürtingen startet – Fotospots mit Glitzerfaktor

13 Viele Leuchtskulpturen bieten sich als Fotospots an. Foto: Roberto Bulgrin

Leuchtshow-Premiere im Freibad: Der „Garten der Träume“ startet in Nürtingen am Donnerstag. Ein Blick vorab auf die weihnachtlichen Fotospots und die wichtigsten Infos.











Der „Garten der Träume“ öffnet seine Türen am Donnerstag, 27. November, im Nürtinger Freibad. Die Lichter- und Leuchtschau ist an den „Christmas Garden“ in Stuttgarts Wilhelma angelehnt – natürlich in kleinerem Rahmen. Fotospots für Instagram und Co. gibt es aber auch hier zuhauf, immer in weihnachtlich-glitzerndem Ambiente.

Veranstaltet wird das Event von Michael und Enikö Grözinger aus Lenningen. Das Paar führt den Betrieb BGA Illuminationen und erstellt für Veranstaltungen, Hochzeiten und Co. verschiedene Leuchtdekorationen. Die strahlenden Figuren im Freibad können Besucherinnen und Besucher bis zum 11. Januar bestaunen. Was Sie vor Ort erwartet, sehen Sie im Video und in unserer Bildergalerie.

„Weihnachtsfiguren zu sammeln, war eigentlich ein Hobby für uns selbst“, sagt Enikö Grözinger. „Irgendwann haben wir uns gefragt: Was machen wir damit?“ Die Antwort mit der wachsenden Sammlung war klar: etwas veranstalten. Im vergangenen Jahr hat das Paar den Freizeitpark Schwabenpark bestückt, jetzt ist es ein eigenes Event geworden.

Öffnungszeiten für den Garten der Träume

An folgenden Tagen hat der Garten der Träume in Nürtingen von 16 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet:

27. November bis 30. November

4. Dezember bis 7. Dezember

11. Dezember bis 14. Dezember

18. Dezember bis 23. Dezember

25. Dezember bis 30. Dezember

1. Januar bis 11. Januar

Auch für Kinder kann der Garten der Träume zum Erlebnis werden. Foto: Roberto Bulgrin

Preise für den Garten der Träume

Erwachsene (ab 15 Jahren): 16 Euro

Kinder (von fünf bis einschließlich 14 Jahren): 12 Euro

Kinder (bis vier Jahre): freier Eintritt

Studierende und Menschen mit Behinderungen: 14 Euro

Familien (donnerstags, maximal vier Personen): 41 Euro

An der Abendkasse ist nur Barzahlung möglich.

Angebote im Garten der Träume