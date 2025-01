Narrenbund Neuhausen: Eine neue Regel ändert bei der Meisterschaft im Gardetanz fast alles

1 Zu den diversen Wettkämpfen werden rund 800 Aktive in der Egelsee-Festhalle in Neuhausen erwartet. Foto: /Bulgrin

Der Narrenbund Neuhausen stemmt mit den Württembergischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport am kommenden Wochenende in der Egelsee-Festhalle ein Großevent. 800 Aktive und rund 1000 Gäste werden erwartet.











Seit vergangenen Juni, als die Ausschreibung veröffentlicht wurde, steckt ein vierköpfiges Organisationsteam aus der Tanzsportabteilung des Narrenbundes Neuhausen in den Vorbereitungen für eine Großveranstaltung: Akribisch werden zahlreiche To-Do-Listen abgearbeitet, damit am kommenden Wochenende in der Egelsee-Festhalle 800 Aktive die 53. Württembergischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport absolvieren und die erwarteten 1000 Gäste spannende und hochklassige Wettbewerbe verfolgen können.

Schon zum fünften Mal richtet die Narrenbund-Tanzsportabteilung gemeinsam mit dem Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine dieses Turnier aus, im vergangenen Jahr war man außerplanmäßig für einen anderen Verein eingesprungen. „Davon profitieren wir jetzt, alle sind noch in der Materie drin und haben eine gewisse Routine entwickelt, wir sind bestens vorbereitet“, so Anke Schönecker-Leupoldt vom gut eingespielten Organisationsquartett. „Wir vier kennen uns gut, wir haben alle selbst in den Garden getanzt, wir sind pragmatisch und zupackend, bei uns geht es immer um die Sache. Wir können uns aufeinander verlassen. Wenn Anke sagt, sie regelt etwas, dann weiß jeder, es ist erledigt, der Haken kann dran. So macht das Spaß“, betont Caroline Rank vom Leitungsteam der Tanzsportabteilung.

Anke Schönecker-Leupoldt (links) und Caroline Rank stemmen mit Ehrenamtlichen die Organisation der Veranstaltung. Foto: Gaby Weiß

Jede der vier hat ihre eigenen Zuständigkeiten und übernimmt das, was zu ihren Stärken zählt. Viele Absprachen laufen über Whatsapp oder telefonisch: „Wir tauschen uns oft morgens auf der Fahrt zur Arbeit telefonisch aus, da hat man den Kopf noch frei“, berichtet Caroline Rank. Im Schnitt ist zur Zeit jede von ihnen eine Stunde täglich mit der Organisation der Wettbewerbe beschäftigt, schätzt Anke Schönecker-Leupoldt. Allein acht Stunden waren notwendig, um die ehrenamtlichen Helfer für die beiden Turniertage einzuteilen: Welche Dienste werden benötigt? Wie viele Leute werden gebraucht? Wer übernimmt welche Aufgabe? Anika Röder ist für die Ausschreibung, die Meldelisten und das Erfassen der Teilnehmer und Betreuer zuständig, Annette Rank übernimmt die Bereitstellung der Aktiven- und Eintrittskarten sowie den Sitzplan.

Regeländerung sorgt für Herausforderung bei Gardetanz-Meisterschaften

Was die Organisatorinnen, die für ihre Verdienste um den karnevalistischen Tanzsport schon mehrfach mit Orden ausgezeichnet wurden, in diesem Jahr tüchtig ins Schwitzen brachte, war eine Regeländerung, wonach die Bühne der Egelsee-Festhalle den Wettkampfanforderungen nicht mehr genügt: „Wir mussten also auf der anderen Hallenseite eine Extrabühne mit den verlangten Maßen aufbauen. Dafür muss natürlich die Bestuhlung verändert werden, was wiederum unter Gesichtspunkten des Brandschutzes genehmigt werden muss. Bevor diese Genehmigung vorliegt, können aber weder Sitzplätze noch Eintrittskarten zugewiesen werden“, erklärt die Turnierleiterin Caroline Rank.

Trotz wohl überlegter Vorbereitung werde die Zeit oft knapp, je näher der Turnierstart rückt: „Viele Dinge lassen sich einfach nicht früher erledigen: Das Wertungsheft zum Beispiel konnte erst zusammengestellt werden, nachdem am 27. Dezember die Auslosung stattgefunden hatte“, gibt Anke Schönecker-Leupoldt zu bedenken. Aufgebaut wurde bereits am 4. Januar, denn der Tanzboden, der eigens verlegt wird, wird zusammengerollt angeliefert und braucht Zeit, bis er glatt liegt: „Früher hatten wir mal Wellen drin. Da mussten wir bis nachts um elf Uhr föhnen, um den Belag zu erwärmen. Dann haben wir alles glatt gezogen und neu verklebt“, erinnert sich Anke Schönecker-Leupoldt mit Schrecken.

150 Helferinnen und Helfer sind in Neuhausen im Einsatz

Am Tag vor dem Turnier wird die Technik vollends eingerichtet, die für Licht und Ton sorgt und das Bühnengeschehen und die Wertungen auf Leinwände überträgt. Abends wird dann die Halle von der zehnköpfigen Jury abgenommen. Ein solches Großevent, das betont das Organisationsteam, lässt sich nur mit einer großen Schar Ehrenamtlicher stemmen. Rund 150 Helferinnen und Helfer sind an den beiden Tagen im Einsatz – beim Aufbau, am Einlass, an der Kasse, bei der Getränke- und Essensausgabe, als Sprecher und Moderatoren, im Rechenzentrum, in der Technik, beim Abbauen und Aufräumen. Und in der Küche: Es werden Kuchen gespendet und Crêpes gebacken, und zwei ehrenamtliche Teams sorgen für die Verköstigung der 1800 Aktiven und Gäste. „Wir sind superstolz, dass die Eltern unserer Tänzerinnen, die Trainerinnen, die älteren Gardemädels, aber auch der Narrenbund mit Maskengruppen und Elferrat uns unterstützen und alle an einem Strang ziehen. Gemeinsam so etwas auf die Beine zu stellen sorgt für ein tolles Wir-Gefühl im Verein“, ist Anke Schönecker-Leupoldt dankbar.

Leistungssport mit hohem Trainingspensum

Gardetanz

„Der karnevalistische Tanzsport bietet alles: Spaß an Tanz und Bewegung, Fitness, Beweglichkeit, Körperhaltung, Koordination, Ausdruck und musikalische Erziehung“, betont Anke Schönecker-Leupoldt. Caroline Rank ergänzt: „Der Gardetanz ist ein Mannschaftssport. Man achtet in der Gruppe aufeinander, man übernimmt füreinander Verantwortung, und man muss in den fünf Minuten auf der Bühne auf den Punkt präsent sein.“

Aussichten

Die Athletinnen betreiben ihre Sportart auch außerhalb der traditionellen Karnevalszeit mit hohem Trainingspensum als Hochleistungssport. Beim Turnier sind auch die Narrenbund-Tanzgarden am Start: Die Kinder und die Junioren treten im Marsch- und im Schautanz und bei den Mariechen an, und die Aktiven stellen sich im Marsch- und im Schautanz der Jury. Und alle wollen an die großen sportlichen Erfolge der Vorjahre anknüpfen.

Turnier

Die Tanzsportabteilung des Narrenbundes Neuhausen richtet die 53. Württembergischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport mit dem Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine am Wochenende, 11. und 12. Januar, in der Egelsee-Festhalle Neuhausen (Rupert-Mayer-Straße 74) aus. Der Samstag ist ausverkauft, für den Sonntag gibt es noch Karten. Saalöffnung ist um 7 Uhr, Wettkampfbeginn um 9 Uhr.