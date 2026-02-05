Ganztagsschulen in Ostfildern: Platzvergabe nach Punktesystem überarbeitet – Schulen fehlen Fachkräfte
1
Die Stadt Ostfildern entwickelt Konzepte für den Ganztagsbetrieb an Grundschulen. Foto: dpa

Die Stadt Ostfildern hat das Punktesystem für die Vergabe von Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Die Kommunalpolitiker fordern Schritte gegen den Fachkräftemangel.

Das Zukunftsmodell Ganztagsschule kommt. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben ab dem Schuljahresbeginn 2026/27 alle Erstklässler einen Rechtsanspruch auf mindestens acht Stunden Betreuung. Das stellt die Stadt Ostfildern wie viele andere Kommunen vor Herausforderungen. Denn das Fachpersonal für Ganztagsangebote fehlt.

