Ganztagesbetreuung an Grundschulen: Losverfahren löst Unmut in den Rathäusern aus

Vom Schuljahr 2026/27 an soll der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung (GTB) auch in Grundschulen stufenweise eingeführt werden. Jetzt, also rund zwei Jahre zuvor, ist das dafür vorgesehene Förderprogramm aufgesetzt worden: mit 380 Millionen Euro für Baden-Württemberg. Etwa dreimal so viel wäre notwendig, um die bis jetzt aus dem Land eingegangen Anträge mit den angekündigten 75 Prozent an Zuschüssen zu unterstützen.