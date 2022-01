1 Die Ferien sind beendet: Seit dieser Woche ist die Zeit der leeren Tische in der Altbacher Ganztagesbetreuung wieder vorbei. Foto: GTB/oh

Altbach ist mit der Ganztagestreuung auf einem guten Weg. Die Verantwortlichen wissen aber, dass sie in ihrem Bemühen nicht nachlassen dürfen.















Link kopiert

Altbach - Ebenso wie die Schule hat nach den Weihnachtsferien in Altbach auch die Ganztagesbetreuung (GTB) ihren Betrieb wieder aufgenommen. Was sich recht lapidar anhören mag, hat sich – nicht nur pandemiebedingt – zwischenzeitlich zu einer reifen logistischen Leistung ausgewachsen. Insgesamt 122 Kinder nehmen das Angebot in mittlerweile sieben Gruppen in Anspruch; nicht alle täglich, was die Organisation aber keineswegs einfacher macht.