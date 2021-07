2 Die neuen Ausstellungsräume wirken hell und wohnlich. Foto: Grimm

„Mehr Platz für Neues“ heißt es beim Einrichtungshaus Albert Grimm in Göppingen. Wer zwischen dem 29. Juli und 5. September 2021 beim großen Möbel-Rausverkauf vorbeischaut, kann sich Designerstücke zu stark reduzierten Preisen sichern oder auf dem Hofflohmarkt Matratzen, Decken, Leuchten Accessoires oder Dekoartikel für Küche und Bad ergattern.

Möbel mit Stil und nach Maß – all das macht das Einrichtungshaus Albert Grimm in Göppingen für seine Kunden erlebbar und das mittlerweile seit mehr als 100 Jahren. Mit Lars von Wichert und seiner Frau Julia hat Anfang 2020 die vierte Generation das Traditionshaus übernommen. „Zukunft braucht Herkunft“, betont Lars von Wichert. Deshalb ist es der neuen Inhaberfamilie wichtig, das Haus im Sinne der Gründerfamilie Grimm weiterzuführen und es „behutsam umzugestalten“. Zugleich möchte Lars von Wichert neue Akzente setzen und hat dies bereits getan – mit Erfolg. So hat das Team den verordneten Lockdown genutzt, um das Einrichtungshaus Albert Grimm umzugestalten, die Ausstellung zu erweitern und neu zu sortieren.

Das Ergebnis soll beim großen Möbel Rausverkauf nun gemeinsam mit den Kunden gefeiert werden. Vom 29. Juli bis 5. September 2021 haben die Kunden die Möglichkeit, durch das stark reduzierte Möbelsortiment zu stöbern und sich vielleicht ein Designer-Sofa, einen schönen Teppich, ein neues Bett oder einen großen Holztisch zu sichern. Beim Hofflohmarkt im Zelt gibt es außerdem ausgewählte Accessoires, Leuchten, Bilder und Porzellan, teilweise schon ab einem Euro.

„Design zum Anfassen“

Seit dem Umbau sind die Ausstellungsräume des Einrichtungshauses Albert Grimm in einen zeitgemäßen Rahmen eingebunden. Auf 4000 Quadratmetern präsentiert sich ein stilvolles Möbelsortiment vor neuer Innenarchitektur und einem überarbeiteten Farbkonzept. An den Wänden verleihen Bilder zeitgenössischer Künstler den Möbeln den passenden Rahmen und führen das wohnliche Ambiente der Ausstellung fort. Design zum Anfassen und Erleben – das war schon immer das Motto des Einrichtungshauses Albert Grimm und ist es auch weiterhin: „Wir glauben an ein Einkaufserlebnis für die Sinne“, sagt Lars von Wichert. „Möbel müssen gefühlt werden, der Stoff angefasst, das Design ausprobiert werden.“

Unverändert hoch sind auch die Qualitätskriterien, die der Geschäftsführer an Material und Verarbeitung stellt. In der großen Ausstellung können Kunden neben namhaften Herstellern wie Vitra, COR, Kettnaker, Team 7 oder interlübke auch auf interessante Neuentdeckungen stoßen. In einer eigenen Accessoire-Lounge finden sich ausgesuchte Vasen, Stoffe, Weinkaraffen, Design-Holzfiguren und Produkte aus der Region. Die Deko-Artikel ergänzen das Möbel-Sortiment und unterstreichen das Ziel des Göppinger Traditionshauses, seinen Kunden aus Möbeln, Textilien, Wandgestaltung und Accessoires ein ganzheitliches Konzept für stilvolles Einrichten zu bieten.

Maßgeschneiderte Ideen

Um die individuellen Wünsche der Kunden auch passgenau umsetzen zu können, hat das Einrichtungshaus Albert Grimm ein hauseigenes Maßatelier. Hier werden textile Wohnträume in allen Größen geschneidert, ob ein extravagantes Kissen abgestimmt auf das Sofa oder gleich die textile Gestaltung eines ganzen Raums. Zu maßgeschneiderten Ideen gehört zudem eine fachgerechte Beratung. Bei Albert Grimm beraten deshalb Raumausstatter und Innenarchitekten auch gerne direkt beim Kunden zu Hause. „So können wir unsere Konzepte noch besser auf die individuellen Wünsche unserer Kunden abstimmen“, erklärt Lars von Wichert.

Seit dem Umbau bietet das Einrichtungshaus in Kooperation auch Küchenplanungen an. Im Erdgeschoss sind das Handwerk und die Qualität einer maßangefertigten Küche aus einer Göppinger Manufaktur zu bewundern.

Das gesamte Albert Grimm Team freut sich auf den Rausverkauf.



Ab Herbst 2021 steht Ihnen dann ein neues Sortiment mit zusätzlich neuen Herstellern und Produkten zur Verfügung. Freuen Sie sich jetzt auf tolle Reduzierungen und im Herbst auf einen neuen Grimm.