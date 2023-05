1 Die Polizei wird am Freitag mit der erforderlichen Anzahl an Kräften vor Ort in Leinfelden sein, sagt ein Polizeisprecher. Foto: imago/Maximilian Koch

Das Bündnis Solidarität statt Hetze will gegen den Auftritt des umstrittenen Historikers Daniele Ganser demonstrieren, aber nicht die Sicherheit gefährden.















Der umstrittene Historiker Daniele Ganser tritt am Freitag, 12. Mai, in der Filderhalle in Leinfelden auf – „im Rahmen seiner verschwörungsunternehmerischen Deutschland-Tour auf städtischer Bühne“, so Ralf Berti vom Bündnis Solidarität statt Hetze in einem Rundschreiben. Dieses hatte sich vehement dafür eingesetzt, dass die Veranstaltung abgesagt wird. OB Roland Klenk hatte dies jedoch abgelehnt und auf die Meinungsfreiheit verwiesen. „Bis heute sind wir der Meinung, dass aufgrund der Geschäftsbedingungen der Filderhalle die Instrumente für eine Absage des Auftritts vorhanden sind. Viel zu früh hat sich der Oberbürgermeister, völlig unnötig, mit seiner Pro-Ganser-Entscheidung in eine Einbahnstraße manövriert, den Ältestenrat instrumentalisiert und mit einbezogen“, schreibt Berti.

Das Bündnis Solidarität statt Hetze will „aufgrund der nun vorhersehbaren Gefahrenlage“ seinen angedachten Protest gegen Daniele Ganser umplanen. Polizei und Staatsschutz seien in Sorge. Teils gefährliche und radikalisierte Menschen kämen zum Querdenker-Event. „Leinfelden-Echterdingen wird nachhaltig Schaden nehmen.“ Die Stadt und ihr OB hätten einen Heldenstatus in der Querdenkerszene erzielt.

Ganser-Sympathisanten haben bei der Stadt eine Veranstaltung unter der Überschrift „Ganser leuchtet“ im Stadtgarten angemeldet – mit Bühne, Musik und etwa 1000 Personen. Das Bündnis Solidarität statt Hetze will nach eigenen Aussagen defensiv agieren und seine Kundgebung zum Thema „Keine Propaganda und Verschwörungsunternehmer auf städtischen Bühnen“ klein halten, die Sicherheit stehe im Vordergrund. Beginn ist um 18 Uhr vor der Filderhalle an der Bahnhofstraße. Redner sind neben Ralf Berti, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Michael Blume, und der Journalist Joe Bauer. Die Stadt richtet aus Sicherheitsgründen um die Filderhalle von 14 bis 24 Uhr eine Sperrzone ein.