1 Reaktionsfähigkeit und Wissen sind an dieser Station gefragt. (Im Bild: Dieter Trumpp (r.)) Foto: tki

Dieter Trumpp und sein Team vom „Gamer“ im Einkaufszentrum ES haben ein Gameshow-Erlebnis nach Esslingen geholt. Hier sind Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Wissen gefragt.











Der Weg zur neuesten Attraktion im Einkaufszentrum „Das ES“ ist eher unscheinbar. Die schlichte Eingangstür liegt in der Martinstraße 15 direkt links neben der Tiefgarageneinfahrt. Hier geht es zu Ärzten und Versicherungsbüros – und seit September auch zum Gamer. Hinter dessen Türe im ersten Stock warten bunte Wände, Buzzer und Tische sowie der Anspruch, ein richtiges Gameshow-Feeling zu vermitteln.

Das Unternehmen wurde vor fünf Jahren von Timo Quervel und Alexander Zlotnik als Start-up gegründet. Den ersten Gamer gab es in Bielefeld, seitdem sind elf weitere in Deutschland hinzugekommen. Der Standort in Esslingen ist dabei kein Zufall. „Wir kommen als Familie aus Stuttgart und mein Sohn ist sogar gebürtiger Esslinger“, erklärt Dieter Trumpp, Vater von Timo Quervel und Geschäftsführer des Esslinger Gamer. „Ich habe zu Timo gesagt, dass es doch nicht angehen kann, in halb Deutschland präsent zu sein, aber nicht in seiner Geburtsstadt“, sagt Trumpp.

Glücksfall bei der Suche nach Räumen in Esslingen

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort kam den dreien die Geschäftsaufgabe des Esslinger Saturn-Markts zugute, denn der Gamer befindet sich in dessen ehemaligem Lager. „So ein Raum ohne Fenster war schwierig zu vermieten, aber für uns ist das ideal“, sagt Trumpp. Zwar würden im Einkaufszentrum viele Köche den sprichwörtlichen Brei kochen, jedoch habe man sich mittlerweile arrangiert.

Seit dem 21. September bieten Trumpp und sein Team im „gamer“ ein „Gameshow-Erlebnis“ für Gruppen an. Ob Junggesellenabschiede, Firmenausflüge, Kindergeburtstage oder Feiern von Familien und Freunden – in den ersten Monaten war schon alles dabei. „Stand jetzt hatten wir bereits an die zweieinhalb tausend Besucher“, sagt Trump. Während des Cannstatter Wasens seien beispielsweise viele Gruppen vorbeigekommen, die nicht nur im Festzelt sitzen wollten, sondern auch Aktivitäten in der Umgebung gesucht hatten.

Neben digitalen Spielen gibt es natürlich auch analoge: Wer am Ende mehr Chips auf seiner Seite hat, hat verloren. Foto: tki

Das Besondere am Gamer: „Wir haben hier analoge Spiele. Die sind zwar für die Auswertung computergestützt, aber am Ende spielt man händisch. Man ist aktiv“, erklärt Trumpp. In aktuell noch neun und bald zehn Stationen messen sich die Teilnehmer – immer eins gegen eins. „Man kann natürlich auch Gruppen bilden, aber vor allem bei Firmen- oder Schulausflügen ist es zum Kennenlernen immer schön, wenn man an jeder Station einen neuen Kontrahenten hat“, sagt Trumpp.

Gameshow-Feeling in Esslingen

Die Spiele an den Stationen erinnern an Teile einer Gameshow: Mit einem Basketball in angezeigte Körbe werfen, Figuren farbgetreu aus Klemmbausteinen nachbauen oder Würfel an den richtigen Punkt schnipsen. „Die Leute kommen da ganz gut ins Schwitzen“, sagt Trumpp. Doch auch fürs Köpfchen ist etwas dabei, denn bei einem Quiz muss immer die falsche Antwort eingeloggt werden. „So kann jeder seine Stärken ausspielen“, sagt Trumpp. Nach eineinhalb bis zwei Stunden stehe dann ein Sieger fest.

Im Gegensatz zu anderen Angeboten wie Escape Rooms oder Brettspielabenden gehe es im Gamer klar um das Aktiv-Sein und den freundschaftlichen Wettkampf, erklärt der Geschäftsführer. Obwohl der Gamer aktuell überwiegend freitags und am Wochenende geöffnet hat, habe er selbst meist eine Sieben-Tage-Woche. „Da fällt man abends schon manchmal komplett fertig ins Bett. Aber umso schöner ist es zu sehen, wenn die Leute hier einfach eine gute Zeit haben“, sagt Trumpp.

Preise müssen erfragt werden

Kosten

Die Preise hängen laut Gamer-Internetseite von der Größe der jeweiligen Gruppe ab sowie von den Abläufen, die sich je nach Art der Veranstaltung unterscheiden – beispielsweise Firmenevent oder Familienfeier. Wer wissen will, wie viel ein Besuch kosten würde, muss sich auf der Internetseite: https://www.gamer.jetzt/stuttgart bis zu einem Preisangebot durchklicken.

Beispielrechnung

Die günstigste Variante für ein Event für „Freunde und Familie“ für zehn Personen – das beinhaltet: sieben Duelle, Dauer zwischen 75 und 120 Minuten und nur für wenige Tage kostenfrei stornierbar – kostet pro Personen 23 Euro.