der Start für den Galerienrundgang in Stuttgart war gut. Am Sonntag, 23. April, geht der Art Alarm weiter.















Wer anlässlich des Galerienrundgangs Art Alarm in Stuttgart am Samstagvormittag in die Galerie von Braunbehrens (Rotebühlstraße 87) kam, kann sich in zwei, drei Wochen eben dort wiedersehen – als Teil eines Kunstwerks. Bei der Eröffnung der Ausstellung mit neuen Videoinstallationen des Schweizers Marck gefilmte Gäste dürfen gespannt sein – ihr Porträt könnte demnächst im Großformat über ihren Köpfen leuchten. Auch am Samstagnachmittag war der Andrang bei von Braunbehrens überraschend groß – Beleg natürlich für die Attraktivität der Marck-Schau, Belegt aber auch für das Interesse am Galerienrundgang Art Alarm an sich?

„Die Rückmeldungen sind gut“, summierte Kay Kromeier, Vorsitzender des Vereins Initiative zeitgenössischer Galerien in Stuttgart, am Samstagabend. Auch die eigenen Zahlen machten Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier, froh. Das Ausstellungsmotto „Schön hier ...“ zum Panorama 20 Jahre Galerie Schlichtenmaier am Kleinen Schlossplatz konnte man von 11 bis 20 Uhr tatsächlich als Spiegel der Art Alarm-Stimmung sehen.

Böchers Überraschungserfolg

Überraschend auch der Andrang bei Dengler und Dengler im Stuttgarter Westen. Die Schau „Parallelwelten“ mit Bildern von Rina Böcher hatte sich über den Tag hinweg als fester Anlaufpunkt etabliert. Vielleicht auch, weil die Malerin vor Ort engagiert ihre Werke erläuterte?

Auch das Fachpublikum informiert sich

Ein Galerienrundgang ist auch für das Fachpublikum eine gute Gelegenheit, sich umfassend zu informieren. Und so freute sich etwa Imke Valentien in ihrer ebenfalls bereits am Vormittag gut besuchten Galerie in der Liststraße 28 über den Besuch von Kunstmuseums-Kuratorin Anne Vieth in der Ausstellung mit Werken von Jaeyun Moon. Auf der anderen Straßenseite verblüffte derweil die Stuttgarter Fotografin Monica Menez die Besucherinnen und Besucher mit den vielfachen digitalen Ebenen ihrer Frauenporträts.

Interessierte Erst-Besucher

Und auch das gehört zum Art Alarm: Nicht nur in der Galerie Thomas Fuchs freuten sich die Macher Andreas Pucher und Thomas Fuchs über ein Parallelinteresse. „Menschen, die noch nie selbst in der Galerie waren, an den Bildern von Martin-Jan van Santen Interesse entwickeln und zugleich über unsere Kataloge auf weitere Künstler von uns aufmerksam werden – das ist natürlich toll“, sagte Andreas Pucher am Samstagnachmittag.

Art Alarm auch am 23. April

An diesem Sonntag, 23. April, geht der Galerienrundgang in Stuttgart weiter. Wieder haben die 19 beteiligten Galerien von 11 Uhr an geöffnet – am 23. April bis 18 Uhr. Zu entdecken gibt es noch viel – nicht nur im Zentrum, sondern auch in Feuerbach, Möhringen, Weilimdorf und Bad Cannstatt. Der Galerienrundgang provoziert so immer auch ein Stadterlebnis besonderer Art.

Kostenloses Kunst-Panorama

Organisatoren

Der Galerienrundgang Art-Alarm wird von der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst e. V. veranstaltet. Die Stadt Stuttgart fördert die Initiative und damit den Galerienrundgang.