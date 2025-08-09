„Galerie Z“ und „Pappe la Papp“: Kunst trifft auf Möbel: Neue Galerie am Berliner Platz
1
Stefan Zimmermann (links) und sein Partner Wolfgang Stahl im neuen Studio Foto: Katrin Maier-Sohn/Gemälde Marc Taschowsky

In den früheren Modeladen „Gemini“ zieht eine neue Galerie ein, in der auch Möbel gekauft werden können. Die Macher sind keine Unbekannten in Stuttgart.

Rund um den Berliner Platz herrschte zuletzt viel Leerstand. In der Fritz-Elsas-Straße steht bereits seit Jahren das ehemalige „Kebap Haus“ in der Hausnummer 56 leer. Auch Im Gebäude daneben werden schon lange keine türkischen Backwaren mehr verkauft. Und als im Frühjahr 2025 der alternative Modeladen „Gemini“ schloss, war das für viele ein Grund zur Trauer. 44 Jahre lang wurden dort Doc Martens und Mode für die Goth- und Punk-Szene verkauft.

