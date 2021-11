1 Wer genau hinschaut, dem erzählen die Bilder Geschichten von Abi Sheks Heimat Israel. Foto:

Abi Shek wurde in Israel geboren und studierte Bildhauerei in Stuttgart. Jetzt sind seine grafischen Arbeiten mit zeichenhaft reduzierten Tiermotiven in der Galerie der Stadt Plochingen ausgestellt.















Plochingen - Abi Shek mag Tiere. Aber er esse sie auch, fügt der Künstler augenzwinkernd hinzu. Ein ganzer Zoo tummelt sich derzeit an den Wänden der Städtischen Galerie in Plochingen: Vögel, Antilopen, Hirsche und noch so manches Kleingetier. Sie sind alle den Druckstöcken des israelischen Künstlers Abi Shek entsprungen. Der Bildschnitzer zeigt seine grafischen Arbeiten und elf kleine Skulpturen, abstrahierte Alpenveilchen aus verzinktem Blech mit vergoldeten Blütenkelchen, in einer großzügigen Einzelausstellung.