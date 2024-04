Galeria Karstadt Kaufhof: Galeria an der Königstraße ist gerettet

1 Die Galeria-Filiale an der Stuttgarter Königstraße ist nun doch nicht von der Schließung betroffen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof, Stefan Denkhaus, hat veröffentlicht, welche Warenhäuser dicht gemacht werden sollen. Die Stuttgarter Filiale an der Königstraße ist nicht darunter – hingegen ein anderes Haus in der Region.











Bei der Belegschaft von Galeria Karstadt Kaufhof an der Stuttgarter Königstraße werden die schlimmsten Befürchtungen doch nicht wahr. In den vergangenen Tagen war die Filiale auf einer im Internet kursierenden Liste aufgetaucht, die angeblich der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus erarbeitet haben sollte. An diesem Samstagvormittag wurden zunächst die Betriebsräte und anschließend die Belegschaften der tatsächlich von einer Schließung betroffenen Filialen informiert. Damit wurde klar: die Filiale an der Königstraße ist nicht darunter.

11 400 Arbeitsplätze werden erhalten

Schon am Freitag war bekannt geworden, dass Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern zum 31. August 16 seiner noch 92 bestehenden Filialen schließen will. Nun ist es offiziell, dass von derzeit 12 800 Arbeitsplätzen rund 11 400 erhalten werden. 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen demnach gehen. Auf der Liste der baden-württembergischen Filialen, die fortgeführt werden, stehen neben Stuttgart zum Beispiel die beiden Häuser in Freiburg, zudem Heilbronn und Heidelberg. Geschlossen werden hingegen Leonberg und Mannheim.

Verdi kritisiert „Monopoly mit der beruflichen Existenz der Beschäftigten“

„Auf einen Blick sieht man, dass für die Entscheidung nicht Kaufhäuser und deren Beschäftigte und Kundinnen und Kunden den Ausschlag gegeben haben, sondern wieder nur Immobilien und deren Mieten“, kritisierte Verdi-Landeschef Martin Gross. „Auch wenn die Verkündung nur ein Druckmittel für weitere Verhandlungen sein sollte: Die Kolleginnen und Kollegen haben es so satt und nicht verdient, dass mit ihrer beruflichen Existenz Monopoly gespielt wird.“

Mit Immobilieneigentümern von Signa hart verhandelt

„Als Ziel haben wir einen marktüblichen Mietkorridor von sieben bis elf Prozent des Umsatzes definiert, um die jeweilige Filiale wirtschaftlich rentabel betreiben zu können“, äußerte Denkhaus in einer Pressemitteilung. „Wir haben für den Erhalt jeder einzelnen Filiale hart verhandelt – nicht nur im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch im Hinblick auf lebendige Innenstädte.“ In harten, aber stets fairen Verhandlungen sei es gelungen, für die Mehrheit der Filialen, die im Eigentum von insolventen Signa-Objektgesellschaften stehen, Mietverträge zu unterzeichnen. „Dort, wo uns mit den Vermietern ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis trotz größter Bemühungen aller Beteiligten und trotz der Unterstützung durch die Politik nicht zu erzielen war, können die betreffenden Häuser nicht fortgeführt werden.“

Dafür sei gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung eine sozial verträgliche Lösung für die betroffenen rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeitet worden. Dank der wirtschaftlichen Unterstützung durch das Investorenkonsortium sei mit dem Gesamtbetriebsrat am 26. April ein Interessenausgleich und ein Sozialplan geschlossen worden. Darin sei festgelegt, dass alle Betroffenen für acht Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren.

Investitionen in die Filialen versprochen

„Wir werden alles tun, um unser Geschäft in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dazu sehen wir nicht zuletzt durch unsere Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr gute Voraussetzungen“, erklärt Galeria-Chef Olivier Van den Bossche. „Wir werden unsere Strategie der lokalen Ausrichtung konsequent weiter fortführen.“

Außerdem werde man bestehende Kooperationen ausbauen und noch weitere, bedeutende Partnerschaften dazugewinnen, um den Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. In diesem Zuge werde es weitere Investitionen in die Filialen geben. „Bei unseren bisher zehn erfolgreich modernisierten Filialen haben wir zum einen wichtige Erkenntnisse für die Effizienzsteigerung der Umbaumaßnahmen gewonnen“, sagte der Vorstandschef. „Zum anderen sehen wir, dass diese zehn Häuser erheblich besser arbeiten als Vergleichsfilialen, deshalb werden wir den Umbau unserer Filialen kontinuierlich und in einem angemessenen Tempo parallel zum Tagesgeschäft fortsetzen.“

Nächster Schritt im Insolvenzverfahren sei die vom Amtsgericht Essen für den 28. Mai angesetzte Gläubigerversammlung in der Messe Essen.