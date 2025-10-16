Gala des Highvillage Showteam: Tänzerinnen aus Hochdorf gehen in Nellingen auf Weltreise

1 Das Highvillage Showteam aus Hochdorf beim deutschen Turnfest in Leipzig Foto: privat

Das Highvillage Showteam aus Hochdorf veranstaltet erstmals eine eigene Gala. Damit viele Zuschauer Platz finden, treten sie in einer Sporthalle in Ostfildern-Nellingen auf.











Unter dem Motto „Around the world” laden die Showtänzerinnen des TV Hochdorf am kommenden Samstag zu ihrer Tanz- und Akrobatikgala nach Ostfildern-Nellingen ein. Für Trainerinnen und Tänzerinnen ist die Gala etwas Besonderes. „Es ist jetzt das erste Mal, dass wir von unserer Seite aus so ein Event organisieren“, sagt Lotta Fischer, eine der Trainerinnen des Highvillage Showteam aus Hochdorf. Bereits in der Vergangenheit sei das Team immer wieder zu Galas eingeladen gewesen, woraus auch die Idee entstand, eine eigene auszurichten, fügt die 23-Jährige hinzu.

Dass die Gala nicht im Heimatort, sondern in Nellingen stattfinden wird, hat vor allem mit der höheren Zuschauerkapazität der dortigen Sporthalle zu tun. „In Nellingen hat es für uns einfach gepasst. Es passen viele Zuschauer in die Halle, und auch die Küche und die Ausstattung sind top“, sagt Fischer.

Zwölf Gruppen zeigen Choreografien

Insgesamt zwölf Gruppen – fünf davon aus Hochdorf – zeigen am Samstagabend ihre Choreografien. Neben modernem Hip-Hop-Tanz und Rhythmischer Sportgymnastik werden auch Choreografien aus dem Showtanz vertreten sein. „Das ist eigentlich eine Mischung aus allem. Es gibt Elemente aus der Akrobatik, dem Turnen und dem Tanzen“, sagt Fischer.

Am Samstagabend werden die insgesamt 18 Choreografien „around the world“, also um die Welt, führen. „Jede Choreografie ist mit einem Land verknüpft. Wir fliegen also sozusagen immer von einem Land in das nächste“, sagt Fischer. Das Highvillage Showteam wird mit mehreren Choreografien auftreten, eine davon hatte das Team bereits Ende Mai dieses Jahres auf dem Bundesfinale Tuju-Stars in Leipzig gezeigt. Auch die neue Choreografie „Tutanchamun“ wird am Samstag ihre Premiere haben.

Bis zur fertigen Choreografie bedarf es viel Arbeit. „Bei 35 Mädels muss man jeden Tanzschritt sicherlich 1000 Mal üben, bis alles synchron ist“, erzählt Fischer. Bereits ein halbes Jahr trainiert das Showteam an ihrer neuen Choreografie. „Da wird man langsam schon ein wenig aufgeregt. Wir hoffen einfach, dass alles funktioniert.“ „Und natürlich hoffe sie, dass die Zuschauer nächstes Jahr wiederkommen. Es sei gut denkbar, dass die Gala am Samstag nicht die letzte der Showtänzerinnen des TV Hochdorf bleibt.

Der Einlass in die Sporthalle 1 in Nellingen beginnt am Samstag um 17 Uhr, um 18 Uhr startet das Event. Karten können im Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben werden.