Gaggenau: Hundewelpen ausgesetzt - Polizei ermittelt Tatverdächtige

1 Die Hundewelpen sind etwa acht bis zehn Wochen alt. Foto: dpa

In Gaggenau im Kreis Rastatt findet eine Fußgängerin am Mittwochmittag drei ausgesetzte Hundewelpen. Am Freitag fasst die Polizei die Tatverdächtige.











Eine Fußgängerin hat am Mittwochmittag drei etwa acht bis zehn Wochen alte Hundewelpen in einem Waldstück in der Nähe eines Jagdhauses in Gaggenau im Landkreis Rastatt gefunden. Die Hunde, die vermutlich der Rasse Cane Corso angehören, sollen von einer Frau im ausgesetzt worden sein. Diese wurde am Freitag durch Ermittlungen bei örtlichen Behörden festgestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch den Abgleich der Hunderasse sei man auf die Frau gekommen.

Die Tatverdächtige sei geständig gewesen. Sie müsse nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen. Die Hundewelpen, die am Mittwoch gefunden worden waren, sind zur medizinischen Versorgung in eine Tierklinik gebracht worden.